У ніч на 13 листопада Сили оборони України завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії – Лукойл-Волгограднефтепереработка. Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Про ураження повідомив Генеральний штаб ЗСУ в п’ятницю, 13 листопада.

Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ

– НПЗ виробляє бензин, дизельне і авіаційне пальне. На території підприємства спалахнула пожежа. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5, АВТ-6, установку гідроочищення, зливно-наливну естакаду та 6 резервуарів по 2000 куб м, – йдеться в повідомленні.

Потужність підприємства Лукойл-Волгограднефтепереработка становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

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Волгоградський НПЗ є одним із ключових об’єктів постачання пального для російської армії на півдні. Його продукція надходить на фронт і до аеродромів, звідки злітають літаки для завдання ударів по Україні.

– Кожна година простою такого заводу – це менше дизелю для танків і вантажівок, менше авіагасу для літаків і менше нафторублів, за які агресор створює знаряддя вбивства – ракети, шахеди, вибухівку, – зазначається в повідомленні.

Це не перша атака Сил оборони України на Волгоградський НПЗ. 2 жовтня на території підприємства зафіксували пожежу внаслідок удару. Крім того, 31 липня завод зупиняв переробку нафти внаслідок на кілька тижнів внаслідок серії вибухів та пожежі.

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