Болгарія більше не надаватиме Україні нову фінансову допомогу для закупівлі озброєння і припиняє передавання зброї та боєприпасів із запасів власної армії.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев під час спілкування з журналістами на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні, повідомляє ВТА.

Болгарія не надаватиме Україні військову допомогу

Глава болгарського уряду пояснив, що за нинішніх умов країна не може надавати фінансову підтримку Україні. Причиною є процедура Європейського Союзу щодо надмірного бюджетного дефіциту, під яку потрапила Болгарія, та проблеми з фінансовими резервами.

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При цьому Софія не заперечуватиме проти фінансової підтримки України з боку інших держав Євросоюзу.

Румен Радев зазначив, що Болгарія готова обговорювати механізми, які забезпечили б використання її можливих внесків на гуманітарні потреби, постачання електроенергії та медичну допомогу, а не на придбання озброєння.

Якщо Софія погодиться долучитися до надання фінансових гарантій, прем’єр-міністр наполягатиме на тому, щоб кошти безпосередньо спрямовувалися на підтримку болгарської громади, яка проживає в кількох регіонах України.

– Ми більше не надаватимемо зброю та боєприпаси із запасів болгарської армії, – заявив Радев.

За його словами, обсяги експорту продукції болгарських оборонних підприємств, які були особливо високими у 2022 і 2023 роках, почали зменшуватися.

Це пояснюється зміною характеру війни. На початковому етапі бойових дій попит на боєприпаси болгарського виробництва був надзвичайно високим, однак тепер дедалі більше зростає потреба в безпілотниках.

Раніше болгарський уряд повідомляв про намір відмовитися від подальшого фінансування постачання летального озброєння Україні через Європейський фонд миру (EPF). Натомість країна планувала підтримувати лише нелетальну допомогу.

У липні Румен Радев заявив, що Болгарія більше не братиме участі у форматі Коаліції охочих. Свою позицію він пояснив переконанням, що дипломатичний шлях є єдиним способом врегулювання війни в Україні.

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