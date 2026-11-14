Обнадійливий прогрес: у Білому домі підтвердили підготовку масштабного обміну між Україною і РФДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Заступниця прессекретаря Білого дому повідомила, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер почали роботу над обміном полоненими.
- За її словами, цей обмін може стати найбільшим від початку повномасштабної війни.
Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер розпочали роботу над організацією обміну полоненими між Україною та Росією, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. У Білому домі назвали це обнадійливим прогресом на шляху до миру.
Про це повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі у соціальній мережі X.
США готують обмін полоненими між Україною та РФ
Вона нагадала, що впродовж цього тижня Віткофф та Кушнер провели тристоронній раунд переговорів в Абу-Дабі, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.
Заступниця прессекретаря Білого дому зазначила, що спецпредставники президента США також забезпечили залучення європейських партнерів до подальших обговорень, а тепер вони перейшли до практичної підготовки гуманітарного кроку.
— За дорученням президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер активно працювали з обома сторонами російсько-української війни, щоб остаточно покласти край цьому конфлікту. І почали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненими за час війни, — зазначила Келлі.
Представниця Білого дому стверджує, що ця робота є обнадійливим прогресом на шляху до миру.
Напередодні після переговорів з Віткоффом та Кушнером в Ірландії також президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку найбільшого обміну полоненими від початку повномасштабного вторгнення. Домовленість про його проведення вже підтвердили як у США, так і в Росії.
За словами Зеленського, Україна очікує на проведення великого обміну військовополоненими з Росією у форматі 1000 на 1000 або 1500 та 1500 за підсумками переговорів в Абу-Дабі.