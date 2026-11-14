Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер розпочали роботу над організацією обміну полоненими між Україною та Росією, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. У Білому домі назвали це обнадійливим прогресом на шляху до миру.

Про це повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі у соціальній мережі X.

США готують обмін полоненими між Україною та РФ

Вона нагадала, що впродовж цього тижня Віткофф та Кушнер провели тристоронній раунд переговорів в Абу-Дабі, зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Зараз дивляться

Заступниця прессекретаря Білого дому зазначила, що спецпредставники президента США також забезпечили залучення європейських партнерів до подальших обговорень, а тепер вони перейшли до практичної підготовки гуманітарного кроку.

— За дорученням президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер активно працювали з обома сторонами російсько-української війни, щоб остаточно покласти край цьому конфлікту. І почали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненими за час війни, — зазначила Келлі.

Представниця Білого дому стверджує, що ця робота є обнадійливим прогресом на шляху до миру.

Напередодні після переговорів з Віткоффом та Кушнером в Ірландії також президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку найбільшого обміну полоненими від початку повномасштабного вторгнення. Домовленість про його проведення вже підтвердили як у США, так і в Росії.

За словами Зеленського, Україна очікує на проведення великого обміну військовополоненими з Росією у форматі 1000 на 1000 або 1500 та 1500 за підсумками переговорів в Абу-Дабі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.