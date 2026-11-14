Під час закритих переговорів із спецпредставниками президента США Дональда Трампа російська сторона відновила свої ультиматуми, вимагаючи виведення військ НАТО зі східного флангу в обмін на припинення війни проти України.

Ці вимоги Москви викладено в документі від 10 листопада, отриманому журналістами. Про позицію Кремля на закритих переговорах із посиланням на документ та обізнаних співрозмовників повідомляє The New York Times.

РФ знову вимагає скорочення НАТО

За даними газети, російські чиновники підготували документ, у якому майже слово в слово відтворили вимоги, висунуті за два місяці до повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

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Йдеться про відведення сил НАТО на кордони 1997 року — до розширення Організації Північноатлантичного договору на схід, зокрема, виведення військ із Польщі та країн Балтії.

Справжність документа підтвердило ще одне джерело, обізнане з перебігом перемовин.

Як зазначає видання, попри понад 20 місяців дипломатичних зусиль адміністрації Трампа та економічні стимули, запропоновані російському диктатору Володимиру Путіну американськими спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, Кремль фактично не зрушив зі своїх першочергових цілей.

Повернення до моделі Холодної війни

Документ розкриває позицію Москви на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ), що стали першою з лютого особистою зустріччю американських, російських та українських посадовців.

За словами учасників дискусій, які говорили на умовах анонімності, російські представники в Абу-Дабі чітко дали зрозуміти, що розглядають епоху Холодної війни та поділ на сфери впливу часів Варшавського договору як модель майбутнього устрою Європи після завершення війни в Україні.

Крім цього, російські переговірники стверджували, що окремі зони впливу США та СРСР і відповідні домовленості між ними нібито зменшували ризик прямого конфлікту. Водночас двоє учасників переговорів зазначили, що документ відображає стартову позицію Москви, а російська сторона натякнула на можливу гнучкість Путіна.

На думку критиків, яку наводить видання, США ризикують посприяти давнім планам російського диктатора відновити радянську сферу впливу від Європи до Центральної Азії.

Реакція США та підготовка до саміту в Китаї

Американський посадовець на умовах анонімності розповів, що Віткофф та Кушнер відповіли росіянам, що ситуація суттєво змінилася з грудня 2021 року, коли Москва вимагала нового договору про припинення військової активності НАТО у Східній та Центральній Європі.

Представники Трампа закликали РФ дивитися в майбутнє та заявили про відкритість до нових пропозицій, які міститимуть конкретні кроки Росії щодо зниження напруженості.

Особиста зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним має відбутися наступного тижня в китайському Шеньчжені на полях щорічного саміту країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

12 листопада у Кремлі відбулася зустріч Путіна з американськими спецпредставниками Віткоффом і Кушнером, які обіцяли передати деталі переговорів президенту України Володимиру Зеленському. Як стало відомо, на зустрічі російська сторона знову озвучила низку ультимативних вимог щодо України.

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