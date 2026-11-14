Україна атакувала нафтовий вузол Самара та аеродром Липецьк-2 у РФ – ГенштабДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Сили оборони атакували 13 листопада нафтову станцію Самара у РФ.
- Унаслідок удару загорілися кілька резервуарів із нафтою.
- Генштаб підтвердив ураження трьох об'єктів на російському військовому аеродромі Липецьк-2.
У п’ятницю, 13 листопада, Сили оборони завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції Самара у Самарській області РФ. Унаслідок атаки на території об’єкта спалахнула пожежа, горять кілька резервуарів із нафтою.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у суботу, 14 листопада.
ЗСУ уразили нафтову станцію Самара в Росії
Нафтобаза Самара є одним із ключових вузлів російської нафтової системи. Сюди надходить сировина з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.
На об’єкті її змішують і формують експортну марку Urals, на яку припадає до половини нафтового експорту РФ.
У Генштабі наголосили, що ураження станції безпосередньо впливає на одне з основних джерел фінансування російської війни проти України.
– Кожен уражений резервуар у Самарі б’є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України, – зазначили в Генштабі ЗСУ.
Удар по аеродрому Липецьк-2: що відомо
Генштаб підтвердив результати атаки на російський військовий аеродром Липецьк-2 у Липецькій області, де базується військова авіація РФ.
Так, 13 листопада українські сили уразили три об’єкти:
- ангар для зберігання спеціальної техніки, яку використовують для обслуговування літаків;
- резервуар з авіаційним пальним;
- центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.
– Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на примушення Росії до припинення збройної агресії проти України, – наголосив в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, в ніч проти 13 листопада українські військові атакували один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – Лукойл-Волгограднефтепереработка. Унаслідок удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.