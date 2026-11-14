У п’ятницю, 13 листопада, Сили оборони завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції Самара у Самарській області РФ. Унаслідок атаки на території об’єкта спалахнула пожежа, горять кілька резервуарів із нафтою.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у суботу, 14 листопада.

ЗСУ уразили нафтову станцію Самара в Росії

Нафтобаза Самара є одним із ключових вузлів російської нафтової системи. Сюди надходить сировина з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

Зараз дивляться

На об’єкті її змішують і формують експортну марку Urals, на яку припадає до половини нафтового експорту РФ.

У Генштабі наголосили, що ураження станції безпосередньо впливає на одне з основних джерел фінансування російської війни проти України.

– Кожен уражений резервуар у Самарі б’є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Удар по аеродрому Липецьк-2: що відомо

Генштаб підтвердив результати атаки на російський військовий аеродром Липецьк-2 у Липецькій області, де базується військова авіація РФ.

Так, 13 листопада українські сили уразили три об’єкти:

ангар для зберігання спеціальної техніки, яку використовують для обслуговування літаків;

резервуар з авіаційним пальним;

центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.

– Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на примушення Росії до припинення збройної агресії проти України, – наголосив в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч проти 13 листопада українські військові атакували один із найбільших нафтопереробних заводів РФ – Лукойл-Волгограднефтепереработка. Унаслідок удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.