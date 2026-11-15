У ніч на 15 листопада безпілотники атакували об’єкти в кількох регіонах Росії. За попередніми даними, під удар потрапили Нижньокамськнафтохім, дві електропідстанції та міст у районі Таганрога та державний льотно-випробувальний центр Міноборони РФ в Ахтубінську.

Про наслідки нічних вибухів та пожеж повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Удар по нафтохімічному комплексу в Нижньокамську

Уночі мешканці Нижньокамська інформували про серію вибухів. За попередньою інформацією, ціллю атаки став завод Нижньокамськнафтохім (входить до холдингу СІБУР), на території якого виникла масштабна пожежа.

Зараз дивляться

Мер Нижньокамська Радмір Бєляєв підтвердив пошкодження об’єктів промислової зони внаслідок атаки, проте не уточнив, про які саме споруди йдеться.

ПАТ Нижньокамськнафтохім (НКНГ) є одним із найбільших нафтохімічних комплексів Європи. Підприємство переробляє сировину компаній ТАІФ-НК і ТАНЕКО, виробляючи каучуки, пластики та етилен.

За підсумками 2025 року випуск нафтохімічної продукції на заводі сягнув трьох млн тонн, а потужність його нового комплексу ЕП-600 становить 600 тис. тонн етилену на рік.

Пошкодження підстанцій і мосту в Ростовській області

Про нічний наліт безпілотників також повідомляли жителі Таганрога. За даними OSINT-аналізу Telegram-каналу Astra, під удар, імовірно, потрапила підстанція 220 кВ Т-10 (Таганрог-10) — це ключовий енергооб’єкт, який живить саме місто та його промислову зону, включно з великими підприємствами на кшталт АТ ТАГМЕТ.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що під час відбиття атаки у Таганрозі, Ростові-на-Дону та ще сімох районах регіону нібито було збито близько 50 дронів. Водночас він визнав низку пошкоджень інфраструктури.

За його словами, у Таганрозі пошкоджено електропідстанцію, що живить залізницю. Через це знеструмлено лінії електропередачі між станціями Таганрог-Пасажирський та Михайлівка, а рух поїздів зупинено.

Він зазначив, що також у місті зазнала пошкоджень і загорілася ще одна підстанція — у кварталі Шубін.

Водночас губернатор визнав, що у Неклинівському районі пошкоджено ділянку траси Р-280, зокрема дорожнє полотно мосту через залізничні колії на 64-му км автошляху (рух мостом перекрито, пошкоджено чотири автомобілі, пожежі не зафіксовано).

Пожежа на об’єкті Міноборони РФ в Ахтубінську

Крім того, вночі лунали вибухи у місті Ахтубінськ в Астраханській області. За наявною інформацією, під удар потрапив 929-й Державний льотно-випробувальний центр Міноборони РФ імені В. П. Чкалова (ГЛІЦ), на території якого спалахнула пожежа.

Проте мер Ахтубінська Олександр Сіваков стверджує, що після обстеження міста за підсумками нічної атаки не було виявлено пошкоджень міської інфраструктури.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.