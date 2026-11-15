Естонська служба внутрішньої безпеки підтвердила, що російська військова розвідка ГРУ стоїть за спробою диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems, яке займається виробництвом безпілотників.

У відповідь на інцидент Естонія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією.

Про це повідомили видання ERR.ee та міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у соціальній мережі X.

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Спроба диверсії на оборонному підприємстві Естонії

За даними естонських правоохоронців, 14 листопада близько 03:06 зловмисники намагалися влаштувати вибух і підпалити будівлю компанії Threod Systems.

Як встановили спецслужби, організувати напад наказала російська військова розвідка ГРУ.

Однак реалізувати задумане диверсантам не вдалося. Підприємство не зазнало значних пошкоджень завдяки належній підготовці до можливих загроз та оперативним діям охоронця.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Підозрюваних уже затримали, за фактом спроби диверсії відкрито кримінальне провадження.

Глава естонського МЗС наголосив, що Росія продовжує використовувати диверсії та залякування для дестабілізації європейських держав і послаблення підтримки України.

– Це черговий приклад того, як Росія використовує диверсії та примус, щоб дестабілізувати наші суспільства, посіяти страх і відвернути увагу від підтримки України, – йдеться у його дописі на соціальній платформі X.

За словами Цахкни, Естонія разом із міжнародними партнерами працюватиме над викриттям і притягненням до відповідальності причетних до таких дій.

Водночас Таллінн продовжить посилювати санкційний тиск на Москву, запроваджувати обмеження на в’їзд та сприяти міжнародній ізоляції Росії, доки вона не припинить агресію проти України.

Естонія закриє кордон із Росією з 1 грудня

Після спроби диверсії на оборонному підприємстві естонська влада ухвалила рішення закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ.

Як повідомив міністр закордонних справ Маргус Цахкна, обмеження почнуть діяти з 1 грудня.

Очільник МЗС пояснив, що таким чином Естонія реагує на ворожі дії Росії та прагне зменшити можливості Москви для організації диверсій на своїй території.

Крім того, закриття прикордонних переходів має посилити контроль за дотриманням санкцій і запобігти їх обходу.

Цахкна наголосив, що будь-які спроби Росії залякати Естонію або підірвати її безпеку матимуть відповідні наслідки.

За словами міністра, про рішення закрити кордон він уже поінформував колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

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