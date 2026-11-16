Віцепрезидент США Джей Ді Венс остаточно визначиться з участю у президентських виборах 2028 року після нового року, а публічно оголосити про свої наміри може наприкінці весни.

Про це повідомляє Axios із посиланням на два джерела, обізнані з планами віцепрезидента.

Коли Венс вирішить, чи балотуватися у президенти США

За інформацією співрозмовників видання, Джей Ді Венс поки не визначився, чи братиме участь у президентських перегонах. Він обговорює це питання з родиною, зокрема з дружиною Ушею.

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Ще одним чинником, чи братиме Венс участь у виборах, є президент Дональд Трамп. У команді Джей Ді Венса побоюються, що надто ранній початок президентської кампанії може відвернути увагу від чинного глави Білого дому та викликати його невдоволення.

Попри невизначеність, Джей Ді Венс залишається одним із головних претендентів від Республіканської партії. Він має розгалужену мережу донорів, політичну інфраструктуру та є впізнаваною особою.

Також Венс має зв’язки з впливовими представниками технологічного бізнесу та інвесторами, серед яких Пітер Тіль, Девід Сакс та Ілон Маск.

Водночас поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу посилила позиції тих, хто виступає за відхід від політичного курсу Трампа. Крім того, Венсу, якщо він вирішить балотуватися, доведеться відповідати за рішення та дії нинішньої адміністрації.

Однією з найбільш суперечливих тем може стати війна з Іраном. За даними Axios, у приватних розмовах віцепрезидент виступав проти цього конфлікту. Його критичні заяви після виборів деякі республіканці сприйняли як спробу дистанціюватися від рішення Трампа розпочати військову операцію проти Ірану.

Хто може конкурувати з Венсом на президентських виборах 2028 року

Серед можливих претендентів на висунення від республіканців називають сенатора від Техасу Теда Круза. Він уже готує потенційну президентську кампанію, однак багато представників партії сумніваються, що політик зможе стати серйозним конкурентом Венса.

Більш небезпечним суперником для віцепрезидента може виявитися державний секретар США Марко Рубіо. Водночас він неодноразово заявляв про готовність підтримати Венса.

Серед інших можливих кандидатів згадують:

колишнього губернатора Вірджинії Гленна Янгкіна;

губернатора Джорджії Браяна Кемпа;

губернатора Флориди Рона Десантіса.

Сумніви щодо участі віцепрезидента Венса у виборах 2028 року з’явилися одразу після поразки республіканців. Раніше телеканал CNN повідомляв, що Венс розглядає можливість узагалі не балотуватися, а однією з головних перешкод для його політичних планів союзники називали війну з Іраном.

Джерело : Axios

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