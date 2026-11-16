Європейський Союз розширив санкції проти Росії, додавши ще 12 фізичних та 101 юридичну особу. Обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля від енергетики, банківського сектору та торгівлі нафтою.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Нові санкції ЄС проти Росії: кого внесли до списків

16 листопада Рада ЄС ухвалила два окремі рішення про розширення санкцій проти Росії.

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У межах першого рішення обмеження запровадили щодо 113 осіб і компаній: 12 фізичних та 101 юридичної особи. Вони пов’язані з економічними секторами, які забезпечують значні надходження до російського бюджету та підтримують роботу так званого тіньового флоту.

До переліку потрапили майже 50 російських банків (НС Банк, Первоуральскбанк, Русский Народный Банк, РФК-Банк, Альфа-Банк тощо) і фінустанов.

Також під санкції потрапили представники російського ринку електронної комерції. Зокрема, обмеження запровадили проти засновниці та єдиної акціонерки Wildberries Тетяни Кім, а також підприємця, який контролює мажоритарну частку в компанії Ozon. Під санкції потрапив і платіжний сервіс ЮMoney.

Санкційний список охоплює й російський нафтогазовий та енергетичний сектори. Серед підприємств, проти яких запровадили обмеження, — Московський, Омський, Киришський, Хабаровський, Орський, Ільський та Саратовський нафтопереробні заводи, Новошахтинський завод нафтопродуктів, компанії Газпром нафтохім Салават, ТАІФ-НК та Слов’янськ ЕКО.

До санкційного списку внесли й компанії з низки країн, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів, Китаю, Сейшельських Островів та Оману, які купують російську нафту. Санкції також торкнулися підприємців, які володіють суднами та використовують їх для незаконного транспортування російської нафти.

Також під санкції потрапили: генеральний директор Тувинської енергетичної промислової корпорації Руслан Байсаров; Сергій Гриб – власник компанії Омега Енерджі (Omega Energy), що займається торгівлею нафтопродуктами, а також співвласник Ільського НПЗ та судноплавної компанії Legacy Marine; власник та акціонери нафтопереробної компанії Слов’янськ ЕКО.

Окремо ЄС ввів санкції проти російських менеджерів і власників нафтових та судноплавних структур – Ігоря Конфіно та Даниїла Мосіна.

Також обмеження торкнулися підприємця Сергія Матвієнка, сина голови Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

Санкції ЄС передбачають заморожування активів для всіх фізичних та юридичних осіб. Громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено прямо або опосередковано надавати їм кошти чи економічні ресурси.

Для фізичних осіб також діє заборона на в’їзд до країн Євросоюзу та транзит через їхню територію.

Раніше міністри закордонних справ п’яти держав ЄС звернулися до Єврокомісії щодо посилення санкцій проти російської криптомережі, які Росія використовує для обходу обмежень.

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