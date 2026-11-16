Рада Європейського Союзу ухвалила рішення розширити санкційний список, додавши до нього 30 фізичних осіб і дві організації. Обмеження запровадили у відповідь на втручання Росії в інформаційний простір та зловмисну діяльність у кіберпросторі.

Про це повідомила Рада ЄС у понеділок, 16 листопада.

ЄС розширив санкції проти російських пропагандистів

– Сьогодні Рада внесла до санкційного списку Агентство соціального проєктування (Social Design Agency, SDA) – московську компанію, що займається зв’язками з громадськістю та політичними технологіями, – зазначили в Раді ЄС.

Зазначається, що компанія реалізує масштабні операції з маніпулювання інформацією та втручання. Її діяльність фінансує, спрямовує та контролює Адміністрація президента Росії. Агентство систематично впливає на медіапростір і соціальні мережі, поширюючи проросійську пропаганду та дезінформацію.

Зараз дивляться

Організація проводить інформаційні кампанії з метою втручання в справи інших країн.

Серед іншого, агентство організовувало дезінформаційні операції, спрямовані проти держав ЄС, інституцій Євросоюзу та громадської підтримки України в Європі.

Такі кампанії проводили під час виборів до Європейського парламенту 2024 року. Агентство здійснювало спеціальні операції проти окремих країн-членів ЄС, зокрема Німеччини та Франції.

До санкційного переліку увійшли 24 працівники агентства, які в різних ролях брали участь у підготовці та реалізації так званих європейської контркампанії та української контркампанії.

Обмеження запровадили й проти російських пропагандистів. Серед них – телеведучі Віталій Єлісєєв і Петро Марченко, блогер та військовий оглядач українського походження Юрій Подоляка, а також представник міжнародної редакції RT Чей Боуз.

– Вони брали участь у маніпулюванні інформацією та поширенні наративів, які легітимізують і підтримують агресивну війну Росії проти України, – йдеться у повідомленні.

Санкції ЄС проти хакерського угруповання NoName057(16)

Ще однією організацією, проти якої ЄС запровадив санкції, стало проросійське хакерське угруповання NoName057(16).

Воно було створене в березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та бере на себе відповідальність за кібератаки на державні установи, об’єкти критичної інфраструктури й приватні компанії в Україні, США та країнах Євросоюзу.

– У Європейському Союзі угруповання NoName057(16) здійснювало атаки на вебсайти та портали в різних секторах, використовуючи методи блокування доступу до послуг (DDoS-атаки). Під прицілом опинилися, зокрема, енергетичний, фінансовий і транспортний сектори, об’єкти водопостачання, а також політичні партії та кандидати під час виборчих процесів, – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

До фізичних та юридичних осіб, внесених до санкційного списку, застосовуватимуть заморожування активів. Їм також заборонено в’їжджати або здійснювати транзит через територію держав-членів ЄС. Громадяни та компанії Євросоюзу не можуть надавати цим особам та організаціям кошти — ані безпосередньо, ані опосередковано.

Відповідні правові акти вже опубліковані в Офіційному віснику ЄС.

Санкційні механізми ЄС проти Росії: що відомо

Механізм обмежувальних заходів проти дестабілізуючої діяльності Росії запровадили 8 жовтня 2024 року. Він передбачає санкції проти осіб, причетних до дій і політики російського уряду, які підривають або створюють загрозу демократії, верховенству права, стабільності та безпеці ЄС і його держав-членів, а також їхньому суверенітету й незалежності.

Санкційний режим поширюється й на тих, хто відповідає за гібридні операції Росії проти третіх країн та міжнародних організацій.

Після ухвалення нового пакета загальна кількість осіб у санкційному списку в межах цього режиму становить 111 фізичних осіб і 21 організацію.

У червні 2017 року Євросоюз запровадив Механізм спільної дипломатичної відповіді ЄС на зловмисні кібердії, відомий як інструментарій кібердипломатії.

Він дає змогу ЄС та його державам-членам використовувати всі засоби Спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СЗППБ), включно з обмежувальними заходами за потреби, для запобігання зловмисним кіберопераціям, стримування та протидії їм, а також реагування на такі дії, якщо вони загрожують цілісності й безпеці Євросоюзу та його держав-членів.

У травні 2019 року Рада ЄС затвердила окремий санкційний механізм, який дозволяє застосовувати цільові обмеження для стримування кібератак, що становлять зовнішню загрозу для Євросоюзу або його держав-членів, і реагування на них.

З урахуванням останніх рішень горизонтальний режим кіберсанкцій ЄС поширюється на 27 фізичних осіб і 12 організацій.

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