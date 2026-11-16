Сили оборони України завдали серії ударів по паливній інфраструктурі та військових об’єктах російських окупантів. Під вогневе ураження потрапили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та нафтобаза Флеш Енерджі в Ростовській області РФ, а також низка пунктів управління, складів і скупчень техніки на тимчасово окупованих територіях України.

Про результати бойової роботи 15 листопада та в ніч на 16 листопада повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони України.

Удар по Ільському НПЗ у Краснодарському краї

У ніч на 16 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. За даними Генштабу, удар припав по ключових технологічних ланках підприємства.

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Зокрема, під атаку потрапили установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5 та АТ-6, з яких починається переробка сировини у готове пальне, а також комплекс виробництва автомобільних бензинів.

Масштаби завданих підприємству збитків наразі уточнюються.

Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії та здатний переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу використовується для забезпечення потреб Збройних сил РФ, а його географічне розташування забезпечує найкоротший маршрут постачання пального до російських угруповань на фронті та в тимчасово окупованому Криму.

Пожежа на нафтобазі Флеш Енерджі в Ростовській області

Ще однією ціллю стала нафтобаза ТОВ Флеш Енерджі в місті Азов Ростовської області. Підприємство розташоване поблизу Ростова-на-Дону — головного логістичного вузла південного угруповання військ РФ. Після влучання на території бази пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

У Міноборони України уточнили, що під вогнем опинилися 7 тис. куб. м нафтопродуктів. Резервуарний парк цього локального хабу, з якого пальне постачалося на мережу регіональних АЗС та комерційним споживачам, містить запас орієнтовною вартістю близько $4 млн.

Як наголосили у Міноборони України, Ростовська область є головним тиловим коридором для російської армії на півдні РФ, а вигоряння нафтобази в прифронтовому регіоні спричиняє дефіцит на заправках, порушує логістику та змушує ворога шукати вільні ємності та перекидати резерви.

Ураження пунктів управління, складу та техніки на фронті

Крім цього, Сили оборони завдали ударів по військових об’єктах російських окупантів на південному та східному напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, у Донецькій області уражено пункти управління підрозділів армії РФ у районах Новоселівки Першої та Осикового, а також склад матеріально-технічних засобів у районі Рівнополя.

За уточненими даними, у Запорізькій області уражено пункт управління Збройних сил РФ у районі Роздолу, а також район зосередження озброєння і військової техніки окупантів у Бердянську.

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