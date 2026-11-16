Китай офіційно підтвердив проведення 19 листопада тристоронньої зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Шеньчжені.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Китаю.

Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна: що відомо

Міністерство закордонних справ КНР оголосило, що 19 листопада глава Китаю Сі Цзіньпін проведе тристоронній саміт за участі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

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Місцем переговорів визначено китайське місто Шеньчжень.

У повідомленні китайського зовнішньополітичного відомства зазначено:

— 19 листопада голова Сі Цзіньпін проведе саміт Китай — Росія — США разом із президентом Володимиром Путіним та президентом Дональдом Трампом у Шеньчжені.

Водночас китайська сторона поки не уточнила порядок денний саміту та питання, які обговорюватимуть лідери трьох держав.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував поїздку до Китаю та можливу зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном.

Американський лідер заявив, що під час переговорів планує порушити низку міжнародних питань, зокрема денуклеаризацію.

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