Сили оборони завдали ударів по військових об’єктах ворога у Брянській області РФ, на тимчасово окупованій території Криму та в Краснодарському краї.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вівторок, 17 листопада.

ЗСУ уразили військові об’єкти ворога в РФ і на ТОТ України

Згідно з повідомленням, 16 листопада та у ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони уразили десять російських засобів радіолокаційної розвідки та радіоелектронної боротьби.

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– Підрозділи Сил оборони України влаштували справжнє полювання на “очі” та “вуха” армії РФ, – йдеться у повідомленні.

Удари завдали по військових об’єктах у Брянській області РФ, на тимчасово окупованій території Криму та в Краснодарському краї.

Найбільших втрат російські війська зазнали у Брянській області. Там українські підрозділи уразили шість радіолокаційних станцій малої дальності, призначених для виявлення українських безпілотників і координації роботи російської протиповітряної оборони на прикордонні.

У цьому регіоні під удар також потрапили дві станції радіоелектронної боротьби тактичного рівня, які використовувалися для придушення зв’язку та навігації українських БпЛА.

Ще дві станції РЕБ Сили оборони уразили на півдні. Одна з них розташована поблизу Яковенкового на тимчасово окупованій території Криму, інша – неподалік Приазовського в Краснодарському краї РФ.

У Генштабі наголосили, що знищення цих об’єктів послаблює можливості російської армії виявляти та придушувати українські безпілотники.

– Десять засобів розвідки та радіоелектронної боротьби лише за одну добу – це нові “сліпі плями” в російській обороні. Без радарів противник пізніше бачить українські дрони, а без РЕБ не може їх глушити. Отже, наступні удари Сил оборони стануть точнішими і дійдуть до цілей легше, – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у жовтні Сили оборони України уразили російську пускову установку комплексу Іскандер-М на території Курської області РФ.

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