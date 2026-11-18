У ніч проти 18 листопада безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. За попередніми даними, під ударом опинилися одразу два великі нафтопереробні заводи — Ільський та Афіпський.

Про падіння уламків на території промислових об’єктів повідомив Оперативний штаб Краснодарського краю РФ, а деталі щодо ймовірних цілей атаки оприлюднили Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Атака на Ільський та Афіпський НПЗ

За твердженням російського Оперативного штабу, уламки збитих безпілотників нібито впали на території двох підприємств, що спричинило пожежі.

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Водночас Telegram-канали із посиланням на повідомлення місцевих жителів припускають, що внаслідок нічної атаки могли бути уражені одразу два нафтопереробні заводи — Ільський та Афіпський, адже саме поблизу цих об’єктів фіксували наслідки влучань.

За словами місцевих жителів, під час нальоту безпілотників у Краснодарі лунали сирени повітряної тривоги, а вибухи було чути приблизно кожні 30 секунд.

Що відомо про Афіпський та Ільський НПЗ

Обидва підприємства належать до найбільших нафтопереробних заводів Краснодарського краю та задіяні у забезпеченні російської армії.

Афіпський НПЗ має потужність переробки близько 6,25 млн тонн нафти на рік. Підприємство випускає дизельне пальне, бензини, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються для потреб економіки та військової логістики Росії.

Ільський НПЗ має дещо більшу потужність і здатний переробляти приблизно 6,6 млн тонн нафти щороку.

Завод займається прийманням, зберіганням і переробленням вуглеводневої сировини, а також виробництвом і відвантаженням нафтопродуктів, які, зокрема, постачаються для забезпечення потреб Збройних сил РФ.

Попереднього разу Афіпський НПЗ зазнавав атаки безпілотників 6 листопада. Тоді на його території виникла масштабна пожежа, проте точні наслідки та масштаби пошкоджень не розкривалися.

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