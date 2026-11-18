Американські представники під час зустрічей у Берліні мають надати Україні необхідну інформацію про переговори президента США Дональда Трампа, зокрема ті, що проходять у Китаї.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 листопада.

Зеленський очікує на інформацію про переговори Трампа в Китаї

– Американські представники говорили про те, що у Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини президента Америки, які зараз відбуваються і в Китаї в тому числі, – сказав Зеленський.

За словами глави держави, Україна розраховує на зустріч із представниками президента США.

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Крім того, українська сторона планує обговорити з європейськими лідерами подальші кроки в переговорному процесі з Росією.

Володимир Зеленський зазначив, що в четвер також відбудеться зустріч Коаліції охочих. Україна спільно з партнерами готує нові пакети підтримки, які стосуватимуться, зокрема, оборони та енергетики.

Крім того, заплановані двосторонні зустрічі, які, як наголосив президент, мають зміцнити Україну та її дипломатичні позиції.

– Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватись за участі України, питання Європи повинні вирішуватись за участі Європи. Тільки такий підхід і буде, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з Володимиром Путіним, який прибув до країни для участі у 33-му саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Згодом до Китаю прибув і президент США Дональд Трамп. Його літак приземлився в Шеньчжені, де Сі Цзіньпін особисто привітав американського лідера.

Очікується, що тристороння зустріч Сі Цзіньпіна, Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться в четвер, 19 листопада, у місті Шеньчжень.

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