Польські прем’єр-міністр Дональд Туск та очільник МЗС Радослав Сікорський розкритикували публічне привітання президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті АТЕС у Китаї. У Варшаві висловили занепокоєння тим, що глава Білого дому назвав Путіна “своїм другом”, відкинувши порівняння переговорів у Шеньчжені з “новою Ялтою”.

Про це Дональд Туск написав у соціальній мережі X, а видання Onet Wiadomości процитувало заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

У Польщі відреагували на заяву Трампа щодо Путіна

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск лаконічно відреагував на слова американського президента про дружбу з очільником Кремля.

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— Боже, захисти нас від таких “друзів”, — написав Туск.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував зустріч президента США та кремлівського диктатора під час пресконференції перед від’їздом до Будапешта. За його словами, публічна картинка теплих привітань викликає у Варшаві занепокоєння.

— Важко судити. Але оптика цих обіймів з Путіним, коли його називають “другом”, викликає у нас певне занепокоєння. Виникає питання: з ким він більше “дружить”, з Путіним чи нашим президентом? І що він зробив би, якби виникла неминуча ситуація? Кого б він обрав як друга? — запитав Сікорський.

Позиція Польщі щодо риторики “нової Ялти”

Окремо очільник МЗС Польщі висловився щодо порівнянь переговорів лідера Китаю Сі Цзіньпіна, Трампа та Путіна у Шеньчжені з Ялтинською конференцією наприкінці Другої світової війни. Сікорський зауважив, що термін “нова Ялта” може відповідати очікуванням Кремля, проте нинішня геополітична реальність є іншою.

— Ялта була моментом, коли Москва контролювала Центральну та Східну Європу. Сьогодні, на щастя, ми суверенні, і вони можуть вирішувати там різні речі. Україна продовжуватиме захищатися, а ми будемо її підтримувати, — стверджує міністр.

Що сказав Трамп на зустрічі з Путіним у Китаї

У четвер, 19 листопада, президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському місті Шеньчжень.

Під час короткого протокольного привітання Трамп назвав Путіна “своїм другом” та заявив про тривалі “добрі відносини” із ним.

— Хто він? Він мій друг. Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. У нас чудові стосунки вже багато років. Ми давно знаємо один одного. Я думаю, що з цього може вийти багато чудових речей або принаймні щось почнеться, — сказав президент США.

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