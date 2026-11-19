Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні набагато “болючішою відповіддю” за удари по мосту через Керченську протоку та заявив, що Москва відмовляється домовлятися про перемир’я. Водночас він вкотре повторив пропагандистські наративи про події 2014 року та висунув ультиматум щодо виходу Сил оборони з Донбасу.

Заяви Путіна журналістам на пресконференції за підсумками саміту АТЕС у китайському Шеньчжені цитують російські пропагандисти.

Путін про погрози через удари по мосту через Керченську протоку

Коментуючи атаку на міст через Керченську протоку в ніч проти 19 листопада, російський диктатор назвав споруду “виключно цивільним і мирним об’єктом”, запевняючи, що РФ нібито давно не використовує її для перекидання військової техніки, вантажів чи нафтопродуктів.

Зараз дивляться

За даними Генерального штабу ЗСУ, саме цей міст слугував основним маршрутом, яким Росія доставляла пальне, боєприпаси, техніку або особовий склад до окупованого Криму та на південь України.

Путін заявив, що нібито обговорював із Радою безпеки РФ можливе припинення вогню в низці сфер, однак після атаки на міст Москва вирішила не домовлятися та пригрозила ескалацією.

— Після ударів по мосту домовлятися не будемо. Будемо відповідати на ці удари. Вважаю, що наші дії у відповідь будуть набагато болючішими, — сказав глава Кремля.

Він додав, що Росія відновить переправу, а також стверджував, що рух залізничною частиною мосту нібито вже відновлено. Хоча варто зазначити, що раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження мосту через Керченську протоку та пошкодження залізничного полотна.

— Поїзд далі не їде, — стверджували у Міністерстві оборони України.

Окрім цього, Путін пригрозив посилювати військову присутність РФ вздовж сухопутного коридору до Криму через окуповані райони Запорізької та Херсонської областей (траси, яку окупанти називають Новоросія) та намагатися “відсунути противника”, створюючи так звані смуги безпеки вздовж кордону.

Наративи про Путіна “переворот” та ультиматум щодо Донбасу

На тлі ударів балістикою та безпілотниками по українських містах Путін знову заявив, що Росія нібито не починала війну, а “намагається її припинити”, повторивши вигадки про “переворот” у Києві у 2014 році.

Також він згадав саміт із президентом США Дональдом Трампом в Анкоріджі на Алясці в серпні 2025 року. За версією диктатора, Росія тоді нібито погодилася на запропоновані Вашингтоном компроміси, тоді як Київ та Європа їх відхилили.

Путін фактично повторив вимогу про виведення Сил оборони із Донбасу, заявивши, що його утримання “не має сенсу” для України, а також звинуватив Київ у небажанні завершувати війну нібито через необхідність проводити вибори після завершення бойових дій.

Реакція в Україні на заяви диктатора

Колишній керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram пояснив, що подібні висловлювання Путіна відповідають незмінній логіці кремлівського режиму, який заперечує саме існування України.

— Для них України не існує, тому Крим вони вважають не окупацією, а “поверненням своєї території”, і всі подальші дії так само. А от те, що українці стріляють по росіянах — ось це, за логікою Путіна, війна, яку “треба закінчити окупацією”, — написав Коваленко.

Нагадаємо, 19 листопада на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва відбулася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та диктатора РФ Володимира Путіна у китайському Шеньчжені.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.