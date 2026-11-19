Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль готовий погодитися на долучення представників Європи до переговорного процесу щодо України. Але він висунув ультимативну вимогу, яка полягає в тому, що європейці мають спершу приїхати до Москви та обговорити свої пропозиції.

Заяву Путіна щодо участі Європи в переговорах щодо України цитує видання BBC.

Путін назвав умову для участі Європи у переговорах щодо України

За словами Путіна, питання безпеки України пов’язане з європейською безпекою, тому обговорювати його без європейців було б дивно, однак Росія висунула вимогу щодо попередніх консультацій у своїй столиці.

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— Ми погодилися, що безпека України має бути вписана у європейську безпеку. Але було б дивно обговорювати безпеку Європи без Європи. Тому ми погодилися (на участь європейців у переговорах, – Ред.). Але насамперед вони повинні приїхати до Москви, щоб ми обговорили це з ними, — заявив Путін.

Досі Москва категорично заперечувала проти залучення представників європейських країн до тристоронніх переговорів між Росією, Україною та Сполученими Штатами Америки.

Водночас американська сторона неодноразово наполягала на тому, щоб Європа долучилася вже до наступної зустрічі.

Під час попереднього раунду переговорів в Абу-Дабі представники Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Єврокомісії проводили зустрічі лише з українською та американською делегаціями, офіційно не беручи участі у тристоронньому форматі.

Тоді глава російської делегації та очільник Міжвідомчої комісії з історичного просвітництва РФ Володимир Мединський зневажливо назвав європейських представників “туристами”.

Раніше Путін пригрозив Україні набагато “болючішою відповіддю” за удари по мосту через Керченську протоку. Після цього кремлівський диктатор заявив, що Росія відмовляється домовлятися про припинення вогню.

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