19 листопада в китайському Шеньчжені відбулася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Переговори тривали близько півтори години. За їхніми підсумками Китай, Росія та США оприлюднили спільну заяву, у якій підтвердили намір підтримувати стратегічну стабільність і міжнародну безпеку.

Про це повідомляють Bloomberg, BBC News, CNN.

Серед ключових тем переговорів були ядерна безпека, енергетична співпраця, реформа ООН та повноваження Міжнародного кримінального суду.

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Як пройшла зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна

Зустріч трьох лідерів відбулася в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї.

На початку переговорів Сі Цзіньпін запропонував Китаю, Росії та США підтримувати регулярні контакти на високому рівні. Лідери також наголосили на важливості збереження стратегічної стабільності та міжнародної безпеки.

Перед початком тристоронньої зустрічі Дональд Трамп заявив, що серед тем переговорів буде захист державного суверенітету від впливу міжнародних організацій, які, на його думку, виходять за межі своїх повноважень.

Особливу увагу американський президент звернув на Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Володимира Путіна за підозрою у скоєнні воєнних злочинів.

Крім того, перед тристоронніми переговорами Трамп провів окрему зустріч із Путіним. Вона тривала близько 40 хвилин і, за характеристикою Білого дому, мала формат неформальної бесіди.

Американський президент назвав російського лідера своїм другом.

Однією з головних тем тристоронньої зустрічі стала ядерна безпека та необхідність запобігання поширенню ядерної зброї.

Сі Цзіньпін порівняв ядерну зброю з Дамокловим мечем, котрий нависає над людством.

— Ядерну зброю неодмінно треба заборонити та знищити. Ядерну війну неможливо виграти і ніколи не можна розпочинати, — заявив китайський лідер.

Своєю чергою, Дональд Трамп наголосив на важливості співпраці трьох держав для протидії поширенню ядерної зброї у світі.

Також американський президент натякнув, що питання денуклеаризації може обговорюватися під час його зустрічей на саміті АТЕС. Трамп зауважив, що країнам, на його думку, потрібно лише близько 10 одиниць ядерної зброї, однак визнав, що переконати інші держави відмовитися від своїх арсеналів буде надто складно.

Про що домовилися Трамп, Путін і Сі Цзіньпін: спільна заява

За результатами переговорів Китай, Росія та США оприлюднили спільну декларацію, яка складається з чотирьох основних пунктів. Сторони підтвердили прагнення підтримувати стратегічну стабільність і міжнародну безпеку.

Реформа ООН. Як постійні члени Радбезу ООН, три держави заявили про намір сприяти реформуванню організації. Мета — підвищити її ефективність у розв’язанні глобальних проблем і виконанні основної місії із підтримання міжнародного миру та безпеки.

Енергетична співпраця. Китай, Росія та США домовилися працювати над збільшенням виробництва і постачання нафтопродуктів. У декларації також наголошується на важливості стабільних потоків енергоносіїв для всіх країн.

Повноваження Міжнародного кримінального суду. Окремий пункт стосується принципу згоди держав і поваги до імунітету державних посадовців. Лідери заявили, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні інституції не повинні зловживати своєю юрисдикцією.

Ядерна безпека. Три країни підтвердили спільну позицію, що ядерну війну неможливо виграти і не можна вести. Вони також висловили готовність до діалогу щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.

Війна в Ірані

Напередодні тристоронніх переговорів Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News відкинув припущення, що звертатиметься до Москви та Пекіна по допомогу в припиненні війни в Ірані.

— Знаєте, нам не потрібна жодна допомога… Вони хочуть укласти угоду, тож мені допомога не потрібна, — заявив Трамп.

Джерело : CNN, Bloomberg, BBC

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