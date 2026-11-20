Для нас він — ворог і вбивця: Зеленський про “друга Трампа” ПутінаДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Володимир Зеленський відреагував на слова Дональда Трампа, який назвав Володимира Путіна своїм другом.
- Президент України вважає, що через таку позицію Путін не відчуває достатнього тиску та переконаний, що може продовжувати війну.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова американського лідера Дональда Трампа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом.
Про це глава держави розповів в коментарі CNN 20 листопада.
Трамп назвав Путіна другом – Зеленський прокоментував
Журналісти запитали Володимира Зеленського, чи не можна сприймати такі слова Трампа як фактичний дозвіл Володимиру Путіну продовжувати агресію проти України.
– Якщо ви говорите про Путіна… Ніби він друг… Звичайно, він не відчуває, що є вбивцею, він не відчуває достатнього тиску. Він відчуває, що може продовжувати, – відповів український президент.
За словами глави держави, російський диктатор прагне “повністю знищити” Україну.
– Звісно, як називати Путіна – це справа президента Трампа… Для нас він – ворог, і, звісно, для нас він – вбивця. І я думаю, що здебільшого для людей у світі він – вбивця, бо він вбиває, – акцентував він.
Попри це, Зеленський вважає, що адміністрація Дональда Трампа залишається найефективнішим посередником, який може сприяти переговорам між Україною та Росією.
– США є, мабуть, для всіх найсильнішим посередником, якого ми можемо мати, бо я не бачу, щоб Путін міг прислухатися до когось іншого. Я вважаю, що Путін готовий прислухатися до США та Китаю. Ми не бачимо з боку Китаю бажання брати участь у цьому процесі. А США, ймовірно, мають потужні важелі впливу на Путіна, – зауважив він.
Зустріч Трампа і Путіна в Китаї: що відомо
19 листопада президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у Китаї. Переговори тривали близько 40 хвилин.
Лідери зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені.
Перед початком переговорів Трамп зайшов до зали разом із державним секретарем США Марко Рубіо та міністром фінансів Скоттом Бессентом.
Побачивши Путіна, американський президент усміхнувся та сказав:
— Хто він? Він мій друг.
Після цього президенти потиснули один одному руки.