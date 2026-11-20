Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова американського лідера Дональда Трампа, який назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм другом.

Про це глава держави розповів в коментарі CNN 20 листопада.

Трамп назвав Путіна другом – Зеленський прокоментував

Журналісти запитали Володимира Зеленського, чи не можна сприймати такі слова Трампа як фактичний дозвіл Володимиру Путіну продовжувати агресію проти України.

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– Якщо ви говорите про Путіна… Ніби він друг… Звичайно, він не відчуває, що є вбивцею, він не відчуває достатнього тиску. Він відчуває, що може продовжувати, – відповів український президент.

За словами глави держави, російський диктатор прагне “повністю знищити” Україну.

– Звісно, як називати Путіна – це справа президента Трампа… Для нас він – ворог, і, звісно, для нас він – вбивця. І я думаю, що здебільшого для людей у світі він – вбивця, бо він вбиває, – акцентував він.

Попри це, Зеленський вважає, що адміністрація Дональда Трампа залишається найефективнішим посередником, який може сприяти переговорам між Україною та Росією.

– США є, мабуть, для всіх найсильнішим посередником, якого ми можемо мати, бо я не бачу, щоб Путін міг прислухатися до когось іншого. Я вважаю, що Путін готовий прислухатися до США та Китаю. Ми не бачимо з боку Китаю бажання брати участь у цьому процесі. А США, ймовірно, мають потужні важелі впливу на Путіна, – зауважив він.

Зустріч Трампа і Путіна в Китаї: що відомо

19 листопада президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у Китаї. Переговори тривали близько 40 хвилин.

Лідери зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені.

Перед початком переговорів Трамп зайшов до зали разом із державним секретарем США Марко Рубіо та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Побачивши Путіна, американський президент усміхнувся та сказав:

— Хто він? Він мій друг.

Після цього президенти потиснули один одному руки.

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