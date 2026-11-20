У декларації за підсумками тристороннього саміту лідерів США, Китаю та Росії спочатку мав був пункт Україну. Однак американська сторона наполягла на вилученні цього пункту через невдале формулювання.

Про це заявив виданню Helsingin Sanomat президент Фінляндії Александр Стубб.

США вилучили пункт про Україну з декларації за підсумками саміту в Китаї

За словами фінського президента, під час попередніх обговорень перед зустріччю Коаліції охочих у Берліні стало відомо, що в так званій декларації про мир, яку мали укласти президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін, планували згадати Україну.

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Проте Сполучені Штати домоглися виключення відповідного пункту з остаточного документа.

– Формулювання там було невдалим, тож США його вилучили. На мою думку, це було добре, – сказав Александр Стубб.

Він розповів, що після вильоту з Китаю Трамп зателефонував учасникам зустрічі Коаліції охочих безпосередньо зі свого літака.

Американський лідер наголосив на необхідності завершити війну в Україні, щоб Європа могла спрямувати свої кошти на інші цілі.

– Тобто ніякого заклику припинити підтримку України, – стверджував Стубб.

За словами фінського президента, Трамп дав зрозуміти, що європейським країнам варто налагодити прямі контакти з російським диктатором Володимиром Путіним.

– Факт полягає в тому, що в Росії є лише одна людина, яка вирішує питання війни та миру, і це президент Володимир Путін, – зазначив фінський лідер.

Нагадаємо, під час першого тристороннього саміту в китайському Шеньчжені президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін погодили спільну декларацію про мир, у якій не згадувалася Україна.

Лідери США, Китаю та Росії зустрілися у четвер, 19 листопада, на міжнародному саміті в Шеньчжені.

Переговори відбулися в державній резиденції Kylin Villa біля підніжжя гори Кілін, неподалік озера Сілі, і тривали півтори години. Після завершення саміту лідери не спілкувалися з представниками преси.

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