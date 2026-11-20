Російський диктатор Володимир Путін нібито підтвердив президенту США Дональду Трампу, що не почав би повномасштабну війну проти України, якби саме Трамп на той час був би очільником Сполучених Штатів.

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції в Білому домі у п’ятницю, 20 листопада.

Трамп про розмову з Путіним

– Вчора вранці (під час зустрічі у китайському Шеньчжені, – Ред.) ми говорили з президентом Путіним про чудову американську економіку. Він висловив своє бажання припинити війну з Україною дипломатичним шляхом, – розповів Трамп.

Він додав, що спілкувався зі своїми спецпредставниками, ймовірно, Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

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– Проблема в тому, що президент Зеленський та президент Путін надзвичайно ненавидять одне одного. Якби це було інакше, це була б найлегша війна з восьми, які я припинив, але рідко побачиш таку взаємну ненависть, – зазначив американський лідер.

Трамп заявив, що Володимир Путін запевнив його: якби на момент початку повномасштабної війни президентом США був Дональд Трамп, Росія не розпочала б вторгнення в Україну.

– Путін сказав вчора ввечері, що цієї війни не було б. Я спитав його: якби я був президентом, чи ти пішов би туди? Він каже: ні. І на нашу країну це погано вплинуло, – зауважив президент США.

Після цього Дональд Трамп розповів про зміст розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до КНР.

– Ми з президентом Сі чудово і ефективно поговорили, обговорили наші неймовірні економічні стосунки. Зокрема, про фентанол говорили: його імпортують в Америку водним транспортом, через моря і океани, і на 97% зменшився імпорт фентанолу. Мені цікаво, чому? Напевно, ви здогадуєтесь, – сказав Трамп.

Трамп про тристоронній саміт в Китаї

За словами Дональда Трампа, саміт за участі лідерів США, Китаю та Росії став однією з найважливіших міжнародних подій за багато років. Він назвав тристоронню зустріч безпрецедентною та позитивно оцінив атмосферу під час переговорів.

– У нас був один з найважливіших міжнародних самітів за багато-багато років. Вперше тристоронна зустріч між лідерами США, Китаю та Росії. Я говорю, що в нас чудові відносини з цими двома людьми. Ми обходимо наші гострі кути. Це була чудова подія, неймовірна подія, – заявив Трамп.

Він додав, що для нього було великою честю представляти США на цьому заході, і відзначив роботу своєї команди.

За словами американського президента, поїздка була надзвичайно складною, однак саміт справив на нього сильне враження.

– Я не їхав, очікуючи таке, але якби ви там побували, ви б побачили, що енергетика панувала просто неймовірно, – сказав Трамп.

Нагадаємо, 19 листопада президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін та очільник Кремля Володимир Путін провели тристоронню зустріч у китайському Шеньчжені.

За результатами переговорів сторони ухвалили декларацію про мир, але положення щодо України вилучили з документа. Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб.

Трамп також провів двосторонню зустріч із Путіним на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Після завершення переговорів лідери не виступали зі спільними заявами для ЗМІ.

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