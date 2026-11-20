У четвер, 19 листопада, Сили оборони України завдали удару по нафтоперекачувальній станції Калейкіно, розташованій поблизу Альметьєвська в Республіці Татарстан, за 1000 км від лінії фронту. Об’єкт є одним із ключових вузлів нафтопроводу Дружба.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п’ятницю, 20 листопада.

Генштаб підтвердив ураження станції Калейкіно в Росії

– Серце Дружби в диму: за 1000 км від фронту Сили оборони уразили НПС Калейкіно в Татарстані, – йдеться у повідомленні.

На території НПС Калейкіно-1 підтверджено ураження трьох резервуарів типу РВСПА-50000. Один із них загорівся, ще два зазнали пошкоджень. Це одні з найбільших нафтових резервуарів, які будують у Росії.

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Станція Калейкіно призначена для приймання та змішування нафти, що надходить із різних регіонів РФ. Після цього сировину транспортують на нафтопереробні заводи та до системи нафтопроводу Дружба.

У Генштабі зазначили, що через такі об’єкти Кремль “перетворює нафту на гроші” для фінансування війни.

Діаметр кожного резервуара РВСПА-50000 становить близько 60 метрів, а його висота дорівнює висоті шестиповерхового будинку.

Така конструкція вміщує до 50 тис. кубометрів нафти. Усередині резервуара встановлений плавучий понтон, який розташовується на поверхні нафти та перешкоджає її випаровуванню.

Для спорудження одного резервуара необхідні сотні тонн сталі. Будівництво на спеціальному фундаменті триває кілька місяців. Стінки конструкції зварюють послідовно, пояс за поясом, після чого резервуар проходить випробування водою.

Відновлення такої споруди за один день неможливе.

НПС Калейкіно в Татарстані на карті

Удар по Ільському НПЗ: наслідки

Генштаб також повідомив про наслідки ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї, який зазнав атаки 18 листопада.

На території підприємства знищено один резервуар типу РВС-5000. Ще вісім резервуарів пошкоджено: сім типу РВС-5000 та один РВС-1000.

Крім резервуарів, пошкоджень зазнали ділянка нафтопроводу, п’ять технічних будівель та одна складська споруда. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

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