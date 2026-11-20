У ніч проти 20 листопада дрони атакували хімічний завод Дорогобуж у Смоленській області Росії.

Про це повідомляє OSINT-канал ASTRA.

Атака на хімзавод Дорогобуж у Смоленській області РФ: що відомо

Загрозу атаки безпілотників у регіоні оголосили близько опівночі. Невдовзі моніторингові канали повідомили про удар по промисловому майданчику підприємства.

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Згодом OSINT-аналітики ASTRA перевірили оприлюднене відео та підтвердили, що зафіксований на ньому вибух стався на території хімічного заводу Дорогобуж.

Губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін підтвердив пошкодження промислового підприємства, енергетичного об’єкта та приватного житлового будинку внаслідок нічної атаки безпілотників 20 листопада.

За його словами, російська ППО нібито збила 32 безпілотники.

Це не перша атака на підприємство. За даними ASTRA, завод Дорогобуж уже атакували у грудні 2025 року та в лютому 2026-го.

Що відомо про хімічний завод Дорогобуж

ПАТ Дорогобуж є одним із найбільших промислових підприємств Смоленської області та входить до російської групи Акрон.

Завод спеціалізується на виробництві мінеральних добрив, аміаку, азотної кислоти та аміачної селітри.

За даними компанії, підприємство забезпечує близько 11% загальноросійського виробництва аміачної селітри.

Ця речовина має подвійне промислове призначення: її використовують у сільському господарстві як добриво, а також як компонент промислових вибухових речовин.

Основним бенефіціаром групи Акрон є російський мільярдер В’ячеслав Кантор.

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