Європейським країнам не варто відмовлятися від можливості провести переговори з Росією в Москві, якщо вони можуть принести конкретні результати.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Spiegel.

Пісторіус закликає Європу не відмовлятися від переговорів з РФ у Москві

На думку глави Міноборони Німеччини, було б помилкою відхиляти пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо проведення переговорів із представниками європейських країн у Москві.

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– Відхилити запрошення до Москви було б абсолютно неправильним сигналом. Ми мусимо розмовляти. Лише той, хто розмовляє, може зрештою досягти результатів, – заявив Пісторіус.

Міністр наголосив, що головне – не запрошення, а результати, яких вдасться досягти за підсумками переговорів. Серед них він назвав припинення вогню в Україні.

– Якщо він (президент РФ Володимир Путін, – Ред.) зараз надсилає перші сигнали та запрошує європейців до Москви, то це слід схвалювати з усіх боків, – зазначив Борис Пісторіус.

Він попередив про ризик того, що переговорний процес може затягнутися або перетворитися на суто дипломатичну формальність. У цей час російські атаки на Україну можуть продовжуватися, а люди – гинути.

– Щоб з’ясувати це питання, ми повинні поговорити один з одним, – додав німецький міністр.

Опівдні Пісторіус знову прокоментував можливі переговори з РФ. Він уточнив, що є відкритим для запрошення від Москви, але не від самої Москви.

– Те, що Москва не є бажаним місцем проведення, говорить саме за себе, – сказав німецький міністр.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність Кремля погодитися на участь представників Європи в переговорах щодо України.

Однак він висунув ультиматум: європейські представники мають спочатку приїхати до Москви та обговорити свої пропозиції.

Раніше Москва категорично виступала проти залучення представників європейських країн до тристоронніх переговорів між Росією, Україною та Сполученими Штатами Америки.

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав лідерів Європи самостійно налагодити прямий діалог із Путіним, не покладаючись у цьому питанні на США.

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