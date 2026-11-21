У суботу ввечері, 21 листопада, в Калінінградській області РФ оголосили повітряну тривогу, в аеропорту Храброво запровадили тимчасові обмеження, а жителів попередили про можливі перебої з мобільним інтернетом. Численні вибухи лунали там, де розташована база Балтійського флоту.

Про це поінформували губернатор Калінінградської області Олексій Беспрозванних, Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Вибухи у Калінінграді: наслідки для бази Балтійського флоту

За даними каналу Astra, у Калінінграді лунали сирени повітряної тривоги, а жителів закликали спуститися в безпечні місця. Також абонентам надійшли повідомлення від мобільних операторів про те, що інтернет може бути тимчасово обмежений з міркувань безпеки.

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Крім того, тимчасові обмеження запровадили в калінінградському аеропорту Храброво.

Водночас Exilenova+ повідомляє, що у портовому місті Балтійськ Калінінградської області, де базується Балтійський флот РФ, зафіксовано численні вибухи та було чутно звуки безпілотників.

За інформацією каналу, спершу в регіоні оголосили повітряну тривогу, після чого місцева влада заявила, що вона нібито була навчальною, а причиною став хибний сигнал про повітряну ціль із боку Литви.

Однак менш ніж за годину сирени ввімкнулися знову, після чого жителі почали повідомляти про роботу російської протиповітряної оборони. Як зазначається, ймовірною ціллю атаки є військово-морська інфраструктура Балтійського флоту РФ.

Губернатор Калінінградської області РФ заявив, що система оповіщення спрацювала в Неманському районі, запевнивши, що загрози нібито немає.

— У Неманському районі спрацювала система оповіщення Безпілотна небезпека. Вона зреагувала на підозрілий об’єкт з боку Литви. Фахівці провели перевірки, загрози немає. Найближчим часом режим буде скасовано. Прошу поставитися до цього з розумінням, — заявив він.

Нещодавно Сили оборони України уразили автомобільний міст у районі Станиці Луганської та ремонтну базу в Курській області Росії.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ, серед яких є Іл-76, внаслідок атаки 10 листопада.

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