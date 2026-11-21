Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче досягти мирної угоди між Україною та Росією до початку січня 2027 року, однак у Києві сумніваються в реалістичності таких термінів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів.

Трамп хоче укласти мирну угоду до січня: що відомо

За інформацією FT, адміністрація Трампа повідомила європейським та українським посадовцям про намір досягти домовленості до початку 2027 року.

Зараз дивляться

Поспіх Вашингтона пов’язують із результатами проміжних виборів у США, після яких Республіканська партія втратила контроль над обома палатами Конгресу. Демократи, які отримають більший вплив у січні, обіцяють посилити підтримку України та тиск на Росію.

Один із європейських посадовців після зустрічі зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером заявив, що американська сторона наполягає на швидкому укладенні угоди.

За його словами, існують побоювання, що заради досягнення домовленостей Україні доведеться погодитися на значні поступки.

Інший співрозмовник видання охарактеризував ситуацію так: американці поспішають, тоді як російський диктатор Володимир Путін не демонструє аналогічної зацікавленості.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував повідомлення Financial Times про наміри Вашингтона досягти мирної угоди до початку 2027 року.

— Залежить від багатьох факторів. Будемо працювати над тим, щоб, можливо, це сталося. Хоча це буде просто дивом, — сказав Буданов

Він додав, що не знає людей, які б не хотіли завершення війни.

Позиція Росії щодо гарантій безпеки для України

Водночас Москва заперечила готовність розглядати гарантії безпеки для України за моделлю статті 5 Північноатлантичного договору, про яку раніше заявляла американська сторона.

20 листопада заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що будь-які форми так званого квазічленства України в НАТО є неприйнятними для Росії.

За словами Рябкова, Москва наполягає на гарантіях того, що Україна не стане членом НАТО, і лише після цього допускає обговорення питань безпеки.

— Навіть пошук формули квазічленства в НАТО для Києва та пошуки якогось креативного рішення в цій сфері — це неприйнятний для нас варіант, — заявив російський посадовець.

Яких поступок від України вимагає Росія

За даними FT, США поки не висували Україні конкретних вимог щодо поступок.

Водночас Москва продовжує наполягати на передачі їй територій Донбасу, відмові України від майбутнього вступу до НАТО та обмеженні чисельності українських Збройних сил.

Росія також вимагає перегляду європейської системи безпеки, зокрема скорочення військової присутності НАТО на східному фланзі Блоку.

Окремим питанням залишаються гарантії безпеки для України. Американська сторона заявляє, що Москва готова розглядати гарантії від західних держав за моделлю статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає принцип колективної оборони.

За словами Кушнера, Трамп відкритий до такого варіанта, якщо він відповідатиме інтересам США.

Чому Росія не поспішає завершувати війну

Співрозмовники FT, обізнані з позицією Кремля, стверджують, що Москва планує використати майбутню кампанію повітряних ударів для посилення своїх переговорних позицій.

Водночас сторони лише нещодавно розпочали обговорення російських вимог щодо ширшої архітектури європейської безпеки.

Європейські держави наполягають, що першочерговим кроком має стати припинення вогню, а вже після цього можна переходити до переговорів про зміни в системі безпеки Європи.

Крім того, європейські країни прагнуть отримати офіційну роль у мирному процесі, однак Путін поки не погодився на розширення переговорного формату.

Раніше російський диктатор Володимир Путін після саміту АТЕС у Китаї заявив, що Москва не домовлятиметься про перемир’я після удару по мосту через Керченську протоку.

Він також пригрозив Україні значно болючішою відповіддю та вкотре висунув ультиматум щодо виходу українських військ із Донбасу.

Крім того, Путін заявив про наміри посилювати військову присутність уздовж сухопутного коридору до окупованого Криму через Запорізьку та Херсонську області.

Джерело : Фокус

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