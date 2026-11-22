У понеділок відбудеться засідання Північноатлантичної ради, де оголосять пропозиції НАТО щодо допомоги Польщі через вторгнення російських ракет у повітряний простір країни.

Про це повідомляє RMF24.

Вторгнення російських ракет до Польщі: НАТО готує зустріч

Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава отримає підтримку для посилення захисту свого східного кордону.

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— Найближчим часом ми отримаємо потужну підтримку від союзників НАТО для посилення захисту нашого східного кордону. У понеділок у штаб-квартирі НАТО відбудеться позачергове засідання Північноатлантичної ради, на якому ми представимо конкретні пропозиції та визначимо нові варіанти дій, — написав Косиняк-Камиш на платформі X.

Він додав, що попередньо обговорив деталі з верховним головнокомандувачем НАТО в Європі, генералом Алексусом Грінкевичем.

Північноатлантична рада є найважливішим органом НАТО, який ухвалює рішення.

Нагадаємо, що в п’ятницю рано вранці три російські об’єкти вдерлися в повітряний простір на південному сході Польщі під час однієї з найбільших атак на західну частину України. Об’єкти впали у двох місцях у Підкарпатті та в одному місці в Люблінському воєводстві.

В одному випадку польська прокуратура підтвердила, що йдеться про ракету Х-101. Щодо двох інших випадків, то найімовірніше, йдеться про ракету та реактивний дрон. Внаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

Генсек НАТО Марк Рютте під час свого візиту до Варшави в суботу назвав Польщу сильним союзником.

— Нам потрібно точно визначити, що сталося. Командувач НАТО в Європі зробить усе, щоб точно з’ясувати, де знаходяться загрози нашій системі стримування та оборони, щоб за необхідності ми могли впровадити зміни, — зазначив Рютте.

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