НАТО готує допомогу Польщі після вторгнення російських ракетДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- У понеділок відбудеться позачергове засідання Північноатлантичної ради.
- Три російські об'єкти порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну.
- Польська прокуратура підтвердила, що один із об'єктів був ракетою Х-101.
У понеділок відбудеться засідання Північноатлантичної ради, де оголосять пропозиції НАТО щодо допомоги Польщі через вторгнення російських ракет у повітряний простір країни.
Про це повідомляє RMF24.
Вторгнення російських ракет до Польщі: НАТО готує зустріч
Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава отримає підтримку для посилення захисту свого східного кордону.
— Найближчим часом ми отримаємо потужну підтримку від союзників НАТО для посилення захисту нашого східного кордону. У понеділок у штаб-квартирі НАТО відбудеться позачергове засідання Північноатлантичної ради, на якому ми представимо конкретні пропозиції та визначимо нові варіанти дій, — написав Косиняк-Камиш на платформі X.
Він додав, що попередньо обговорив деталі з верховним головнокомандувачем НАТО в Європі, генералом Алексусом Грінкевичем.
Північноатлантична рада є найважливішим органом НАТО, який ухвалює рішення.
Нагадаємо, що в п’ятницю рано вранці три російські об’єкти вдерлися в повітряний простір на південному сході Польщі під час однієї з найбільших атак на західну частину України. Об’єкти впали у двох місцях у Підкарпатті та в одному місці в Люблінському воєводстві.
В одному випадку польська прокуратура підтвердила, що йдеться про ракету Х-101. Щодо двох інших випадків, то найімовірніше, йдеться про ракету та реактивний дрон. Внаслідок інцидентів ніхто не постраждав.
Генсек НАТО Марк Рютте під час свого візиту до Варшави в суботу назвав Польщу сильним союзником.
— Нам потрібно точно визначити, що сталося. Командувач НАТО в Європі зробить усе, щоб точно з’ясувати, де знаходяться загрози нашій системі стримування та оборони, щоб за необхідності ми могли впровадити зміни, — зазначив Рютте.