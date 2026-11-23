Європейська комісія 23 листопада представила пропозиції щодо 22-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження торкнуться російських банків і криптовалютних платформ, які забезпечують фінансування РФ.

Про це повідомила 23 листопада глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Що відомо про 22-й пакет санкцій проти Росії

– Ми продовжимо пропонувати нові санкції, доки Росія не продемонструє справжнього наміру досягти тривалого миру в Україні. Для ухвалення пропозицій необхідна згода всіх країн Європейського Союзу, – заявила вона.

Запропоновані санкції охоплюють чотири основні напрямки: фінансову підтримку Росії, її участь у європейських спортивних і культурних заходах, енергетичний сектор та візову політику.

Зараз дивляться

Фінансові та економічні обмеження

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія пропонує запровадити заборону на проведення транзакцій ще для приблизно 60 російських банків. Їх планують відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Обмежувальні заходи також мають поширитися на криптовалютні та платіжні мережі, які працюють у Росії й третіх країнах та допомагають обходити санкції. Для протидії таким схемам створили спеціальну групу з криптовалютних санкцій.

Крім того, Єврокомісія ініціює розширення заборони на надання послуг російському енергетичному сектору.

Європейським компаніям пропонують заборонити допомагати РФ у будівництві, експлуатації та ремонті енергетичних об’єктів. Насамперед ідеться про нафтопереробні заводи. Вперше обмеження охоплюватимуть і послуги у сфері електроенергетики.

Ще одним заходом стане внесення до санкційного списку понад 70 додаткових суден російського тіньового флоту.

Єврокомісія також пропонує заборонити всі танкери, які мають російське страхування. Урсула фон дер Ляєн не пояснила, за яким механізмом планують реалізувати це обмеження.

Візові обмеження для громадян Росії

Президентка Єврокомісії оголосила про ініціативу заборонити в’їзд до Європейського Союзу колишнім російським учасникам бойових дій. Вона пояснила це необхідністю захистити безпеку європейських країн.

За словами фон дер Ляєн, таке рішення стане одним із заходів у відповідь на активізацію силових операцій російських агентів на території держав ЄС.

Візова заборона для російських військових міститься в 21-му пакеті санкцій. Вона поширюється на всіх, хто після 24 лютого 2022 року брав участь у бойових діях у складі збройних сил Росії, незалежно від громадянства.

Для практичного застосування обмежень Єврокомісія затвердила оновлені рекомендації та додаткові інструменти. Серед них – анкета, яка містить запитання про проходження військової служби. Остаточне рішення щодо початку дії заборони ухвалюватимуть країни-члени ЄС у Раді Європейського Союзу.

В окремому повідомленні єврокомісара з питань внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера (Magnus Brunner) зазначається, що туристичні візи громадянам Росії пропонують видавати лише у виняткових випадках за наявності документального обґрунтування.

На зовнішніх кордонах ЄС кожного громадянина РФ мають перевіряти індивідуально. Відомості про відмову у в’їзді планують вносити до спільної інформаційної системи. Це потрібно, щоб людина не могла повторно спробувати потрапити до Євросоюзу через інший пункт перетину кордону.

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія запропонувала заборонити в’їзд до ЄС усім, хто служить або служив у російських збройних силах від початку повномасштабної загарбницької війни.

– Оскільки ми спостерігаємо зростання кількості нетрадиційних кінетичних дій російських агентів у країнах-членах ЄС, ця заборона є частиною нашої відповіді. В’їзд до Європейського Союзу має бути закритий для тих, хто становить загрозу безпеці Європи, – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Правозахисники, представники опозиції та незалежні журналісти, які змушені залишити Росію, повинні мати можливість отримувати захист у країнах ЄС.

Обмеження у сфері спорту та культури

Єврокомісія пропонує не допускати російські команди та спортсменів до виступів під прапором РФ на змаганнях у Європейському Союзі. Також планують заборонити використання офіційної російської символіки.

– Спортивні заходи не можуть бути майданчиком для пропагандистської діяльності, – заявила фон дер Ляєн.

Після набуття чинності 22-го пакета санкцій країни ЄС зможуть відмовляти у видачі віз спортсменам і командам, які представляють Росію, виступають під її прапором або використовують інші національні символи.

Єврокомісія пропонує обмежити надходження коштів від російських спонсорів до європейських спортивних і культурних організацій.

Ще один захід стосуватиметься заборони для громадян РФ обіймати керівні посади у спортивних федераціях, штаб-квартири яких розташовані в Європі.

Також пропонується заборонити громадянам європейських країн працювати в керівних органах російських компаній.

Санкції проти російського та білоруського ВПК

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас у мережі X повідомила, що обмеження планують поширити на військово-промислові комплекси Росії та Білорусі. До санкційного списку мають додати понад 100 нових позицій.

Зокрема, йдеться про компанії, які допомагають обходити санкції Європейського Союзу.

Також передбачено посилення експортного контролю щодо понад 20 суб’єктів. Крім того, Єврокомісія пропонує розширити перелік товарів, експорт яких заборонений, якщо вони можуть сприяти веденню Росією війни проти України.

Розглянути 22-й пакет санкцій планують під час спеціального засідання лідерів Європейського Союзу, яке відбудеться 26–27 листопада.

Джерело : Єврокомісія

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.