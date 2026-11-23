23 листопада Сили оборони України завдали далекобійних ударів по об’єктах нафтової інфраструктури в глибокому тилу РФ. Уражено нафтопереробний завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез у Пермі за понад 1,5 тис. км від кордону та нафтоперекачувальну станцію Калейкіно в Татарстані.

Операцію провели підрозділи ССО у взаємодії з повстанським рухом Чорна іскра та далекобійні безпілотники ЦСО Альфа СБУ. Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ, Сили спеціальних операцій ЗСУ та Служба безпеки України.

Ураження НПЗ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез у Пермі

У ніч на 23 листопада 2026 року підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з повстанським рухом на території РФ Чорна іскра атакували Пермський нафтопереробний завод, розташований за понад 1,5 тис. км від українського кордону.

Зараз дивляться

Внаслідок атаки на підприємстві уражено три ключові технологічні установки. Зокрема, АВТ-2 та АВТ-5 (атмосферно-вакуумні трубчатки) — це установки, з яких починається первинна переробка сирої нафти та її поділ на фракції для подальшого отримання бензину, дизеля, авіапалива й мазуту. Без них завод не може переробляти нафту.

Також уражено установку ізомеризації — обладнання, яке підвищує октанове число бензину і без якого підприємство не здатне випускати якісне пальне.

Пермський НПЗ є одним із провідних нафтопереробних підприємств Росії з проєктною потужністю близько 13 млн тонн нафти на рік.

Завод випускає десятки найменувань продукції, зокрема, автомобільні бензини, дизельне й авіаційне паливо, зріджені вуглеводневі гази, мастила, бітуми та нафтовий кокс. Це постачається для забезпечення потреб Збройних сил РФ, а також до Уральського, Приволзького, Центрального та Північно-Західного федеральних округів.

Повторна атака на НПС Калейкіно

Цього ж дня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію Калейкіно поблизу міста Альметьєвськ у Республіці Татарстан, що за понад 1,2 тис. км від України.

Після влучання на території станції спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, палають чотири резервуари з нафтою місткістю 20 тис. куб. м кожен.

У Генштабі ЗСУ нагадали, що це вже другий удар по об’єкту за кілька днів.

У четвер, 19 листопада, на НПС Калейкіно уразили три резервуари РВСПА-50000 місткістю до 50 тис. куб. м нафти кожен.

Калейкіно є одним із ключових вузлів російської магістральної нафтотранспортної системи, куди надходить сировина із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану. На станції нафту приймають, зберігають і змішують перед подальшим транспортуванням та постачанням на російські НПЗ.

У Силах оборони наголошують, що системні удари по нафтовій інфраструктурі РФ у межах права на самооборону (ст. 51 Статуту ООН) порушують логістику пального, послаблюють воєнно-економічний потенціал та скорочують нафтові доходи російського бюджету, які Кремль спрямовує на повномасштабну війну проти України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.