Директор Національної розвідки США Джей Клейтон пояснив, що вживання президентом Дональдом Трампом терміна “друг” стосовно російського диктатора Володимира Путіна було абсолютно доречним у контексті саміту з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це Клейтон сказав ведучому програми ABC This Week Джонатану Карлу.

Клейтон про вживання Трампом терміна “друг” стосовно Путіна

— Та розмова, та фотографія — історична, справді історична фотографія — відбулася в контексті зустрічі трьох ядерних держав, трьох головних ядерних держав, які зібралися разом і заявили: Ми не можемо допустити ядерного конфлікту. У тому колі, під час тієї розмови використання терміна “друг” було цілком доречним, — сказав Клейтон.

Водночас президент Дональд Трамп під час брифінгу у Білому домі відмовився відповісти на запитання, чи є російський президент другом США, заявивши, що не може говорити від імені Америки. Проте згодом у соцмережах Трамп опублікував фотографію, на якій зображені він та Путін, з написом “мій друг”.

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Телеведучий вказав Клейтону на цей факт і перепитав, чи є Володимир Путін другом Америки.

— Чи є Володимир Путін другом Америки? У питанні України він не є другом Америки. Аж ніяк, — відповів Клейтон.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Трамп може називати Путіна як завгодно — це особиста справа американського лідера. Водночас для України Путін — це ворог та вбивця.

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