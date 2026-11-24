Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 24–25 листопада перебуватиме з візитом у США, де зустрінеться з президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Рютте зустрінеться з Трампом у США

Згідно з програмою візиту, генсек НАТО відвідає штат Флорида. Зустріч Рютте з американським президентом запланована на середу, 25 листопада, у резиденції Трампа Мар-а-Лаго.

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Крім того, генеральний секретар Альянсу проведе переговори з високопосадовцями американської адміністрації.

Водночас заходів за участю представників ЗМІ в межах візиту не заплановано.

Нагадаємо, що раніше Марк Рютте, якого неодноразово критикували за надмірно схвальні висловлювання на адресу Трампа, заявляв, що не має наміру змінювати свій підхід до спілкування з американським лідером.

Під час саміту НАТО в Анкарі Трамп вкотре виступив із критикою союзників по Альянсу, однак високо оцінив діяльність його генерального секретаря, назвавши Рютте “найбільшим активом” НАТО.

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