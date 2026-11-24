Генсек НАТО зустрінеться з Трампом у США: датаДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Сполучені Штати 24–25 листопада для переговорів із президентом Дональдом Трампом.
- Зустріч запланована у Флориді, де генсек Альянсу також поспілкується з високопосадовцями американської адміністрації.
- НАТО оприлюднило програму візиту та повідомило, чи передбачені публічні заходи для журналістів.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 24–25 листопада перебуватиме з візитом у США, де зустрінеться з президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу.
Рютте зустрінеться з Трампом у США
Згідно з програмою візиту, генсек НАТО відвідає штат Флорида. Зустріч Рютте з американським президентом запланована на середу, 25 листопада, у резиденції Трампа Мар-а-Лаго.
Крім того, генеральний секретар Альянсу проведе переговори з високопосадовцями американської адміністрації.
Водночас заходів за участю представників ЗМІ в межах візиту не заплановано.
Нагадаємо, що раніше Марк Рютте, якого неодноразово критикували за надмірно схвальні висловлювання на адресу Трампа, заявляв, що не має наміру змінювати свій підхід до спілкування з американським лідером.
Під час саміту НАТО в Анкарі Трамп вкотре виступив із критикою союзників по Альянсу, однак високо оцінив діяльність його генерального секретаря, назвавши Рютте “найбільшим активом” НАТО.