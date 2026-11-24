Російський військовий корабель підозрюють у глушенні GPS-сигналів. Йог дії могли спричинити проблеми з навігацією у приблизно 140 літаків. Серед них були рейси авіакомпаній British Airways, Ryanair та EasyJet.

Про це повідомляє The Sun.

Військовий корабель РФ міг глушити GPS-сигнали літаків

9 листопада російський військовий корабель перебував поблизу узбережжя Великої Британії. За оцінками експертів, унаслідок його дій GPS-сигнал втратили близько 140 літаків, які виконували рейси різних авіакомпаній.

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Ймовірне джерело глушіння сигналів вдалося локалізувати на відстані приблизно 190 миль (близько 305 км) від британського узбережжя.

Саме в цьому районі Північним морем проходив російський військовий корабель.

Видання зазначає, що підтвердження відповідальності президента РФ Володимира Путіна за цю гібридну атаку свідчитиме про серйозну ескалацію.

Нагадаємо, у лівійському порту Бенгазі спалахнула пожежа на російському ракетному корветі Меркурій проєкту 20380. За попередньою інформацією, судно могло бути повністю знищене.

Корвет Меркурій залучали до супроводу російських транспортних суден, які перевозили військові вантажі до Лівії та інших африканських країн для забезпечення діяльності російського Африканського корпусу.

Крім того, корабель супроводжував судна російського тіньового флоту в Середземному морі.

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