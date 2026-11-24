Лідери ЄС зберуться на позачерговий саміт: говоритимуть про фінансування УкраїниДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Позачерговий саміт Європейської ради відбудеться у Брюсселі 26-27 листопада.
- Лідери ЄС обговорять фінансування України на 2027 рік та наступні роки.
Позачергове засідання Європейської ради, яке заплановане на 26-27 листопада у Брюсселі, буде присвячене формуванню наступного довгострокового бюджету Євросоюзу та фінансовій підтримці України.
Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Антоніу Кошти, адресованому лідерам країн ЄС 23 листопада.
Позачергове засідання ЄС 26-27 листопада: що відомо
Під час саміту 26-27 листопада керівники держав Євросоюзу планують обговорити фінансову допомогу Україні на 2027 рік та наступний період.
Кошта зазначив, що після представлення пропозиції Європейської комісії необхідно узгодити з міжнародними партнерами шляхи покриття фінансових потреб України.
– Поряд із нашою роботою над довгостроковим бюджетом Європейського Союзу нам також треба буде обговорити, як разом із партнерами задовольнити фінансові потреби України на 2027 рік – після того, як Комісія висунула свою пропозицію, – і на подальший період, – зазначив Антоніу Кошта.
За його словами, допомога Україні є не лише підтримкою Києва, а й “інвестицією у власну безпеку Європи”.
Окремим питанням порядку денного стане багаторічний бюджет Євросоюзу на 2028-2032 роки. За словами президента Європейської ради, настав час узгодити його параметри.
– Ми колективно несемо відповідальність за пошук збалансованої домовленості, яка дозволить Європейському Союзу відповісти на майбутні виклики: підвищити нашу конкурентоспроможність, зміцнити нашу безпеку та оборону й посилити присутність Європи у світі, водночас зберігаючи політики, які довели свою цінність, – відзначив Кошта.
Позачергове засідання Європейської ради розпочнеться у четвер, 26 листопада, об 11:00 за київським часом. Спочатку відбудеться саміт держав Єврозони.
Після цього лідери ЄС обміняються думками з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою та перейдуть до обговорення багаторічної фінансової рамки й фінансування України.
– Потім, після обміну думками з президенткою Європейського парламенту, ми розпочнемо наші обговорення багаторічної фінансової рамки та фінансування України з метою своєчасного досягнення домовленості, – повідомив президент Європейської ради.
Кошта представить власну пропозицію щодо багаторічної фінансової рамки Євросоюзу. Після цього глави держав і урядів країн ЄС зможуть висловити свої зауваження та пропозиції.
За прогнозом президента Європейської ради, саміт завершиться у п’ятницю, 27 листопада.
Нагадаємо, 18 листопада Європейська комісія схвалила пакет законодавчих ініціатив, який передбачає надання Україні до €45 млрд додаткової фінансової допомоги у 2027 році.
Словаччина відмовилася брати участь у новому кредиті Євросоюзу для України на €45 млрд. При цьому Братислава продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу.