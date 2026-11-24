Позачергове засідання Європейської ради, яке заплановане на 26-27 листопада у Брюсселі, буде присвячене формуванню наступного довгострокового бюджету Євросоюзу та фінансовій підтримці України.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Антоніу Кошти, адресованому лідерам країн ЄС 23 листопада.

Позачергове засідання ЄС 26-27 листопада: що відомо

Під час саміту 26-27 листопада керівники держав Євросоюзу планують обговорити фінансову допомогу Україні на 2027 рік та наступний період.

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Кошта зазначив, що після представлення пропозиції Європейської комісії необхідно узгодити з міжнародними партнерами шляхи покриття фінансових потреб України.

– Поряд із нашою роботою над довгостроковим бюджетом Європейського Союзу нам також треба буде обговорити, як разом із партнерами задовольнити фінансові потреби України на 2027 рік – після того, як Комісія висунула свою пропозицію, – і на подальший період, – зазначив Антоніу Кошта.

За його словами, допомога Україні є не лише підтримкою Києва, а й “інвестицією у власну безпеку Європи”.

Окремим питанням порядку денного стане багаторічний бюджет Євросоюзу на 2028-2032 роки. За словами президента Європейської ради, настав час узгодити його параметри.

– Ми колективно несемо відповідальність за пошук збалансованої домовленості, яка дозволить Європейському Союзу відповісти на майбутні виклики: підвищити нашу конкурентоспроможність, зміцнити нашу безпеку та оборону й посилити присутність Європи у світі, водночас зберігаючи політики, які довели свою цінність, – відзначив Кошта.

Позачергове засідання Європейської ради розпочнеться у четвер, 26 листопада, об 11:00 за київським часом. Спочатку відбудеться саміт держав Єврозони.

Після цього лідери ЄС обміняються думками з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою та перейдуть до обговорення багаторічної фінансової рамки й фінансування України.

– Потім, після обміну думками з президенткою Європейського парламенту, ми розпочнемо наші обговорення багаторічної фінансової рамки та фінансування України з метою своєчасного досягнення домовленості, – повідомив президент Європейської ради.

Кошта представить власну пропозицію щодо багаторічної фінансової рамки Євросоюзу. Після цього глави держав і урядів країн ЄС зможуть висловити свої зауваження та пропозиції.

За прогнозом президента Європейської ради, саміт завершиться у п’ятницю, 27 листопада.

Нагадаємо, 18 листопада Європейська комісія схвалила пакет законодавчих ініціатив, який передбачає надання Україні до €45 млрд додаткової фінансової допомоги у 2027 році.

Словаччина відмовилася брати участь у новому кредиті Євросоюзу для України на €45 млрд. При цьому Братислава продовжить надавати Києву гуманітарну допомогу.

Джерело : Європейська правда

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