МЗС Польщі викликало посла Росії Георгія Міхно та вручило йому “дуже різку дипломатичну ноту” у зв’язку з порушенням польського повітряного простору російськими крилатими ракетами Х-101.

Про це повідомляє Polsat News із посиланням на речника польського МЗС Мацея Вевьора.

Польща висловила Росії рішучий протест через ракети Х-101

У понеділок, 23 листопада, Мацей Вевьор повідомив журналістам, що російського посла викликають до міністерства, однак перед цим потрібно пройти певні процедури, пов’язані, серед іншого, з військовими та відповідними службами.

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Сьогодні посол РФ Георгій Міхно прибув до штаб-квартири Міністерства закордонних справ Польщі. Після зустрічі з російським дипломатом речник польського зовнішньополітичного відомства підтвердив, що йому вручили “дуже різку дипломатичну ноту”.

– Мовою дипломатії кожне слово, кожен сигнал має значення, тому я наголошую, що це була різка нота, – заявив Вевьор.

За словами речника, у документі польська влада висловила рішучу незгоду з діями Росії. Він наголосив, що “такі дії небезпечні для повітряного простору Польщі, її громадян та союзників по НАТО”.

Заліт російських ракет до Польщі

20 листопада в Люблінському воєводстві Польщі, між населеними пунктами Хмелек і Новий Липовець, пролунав потужний вибух. Це сталося під час масованої російської атаки на західні області України.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польський повітряний простір порушили дві ракети та один безпілотник.

22 листопада польські фахівці обстежили місця падіння російських літальних об’єктів, виявлених 20 листопада в Люблінському та Підкарпатському воєводствах. На всіх трьох локаціях знайшли уламки російських крилатих ракет Х-101.

У ніч проти 24 листопада Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про підняття сил ППО у зв’язку з російським ударом по об’єктах на території України.

Пізніше в командуванні уточнили, що під час атаки РФ на західні області України російський безпілотник на короткий час порушив повітряний простір Польщі.

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