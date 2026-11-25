У ніч на 25 листопада під атакою безпілотників опинилися два нафтопереробні заводи в Самарській області РФ.

Про це повідомляє OSINT-канал Astra.

Атака на Сизранський та Куйбишевський НПЗ 25 листопада: що відомо

У російській Сизрані вночі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про гул безпілотників, звуки сирен та роботу протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

На оприлюднених у соціальних мережах відео видно червону заграву над містом.

За інформацією OSINT-аналітиків, під ударом опинився Сизранський нафтопереробний завод, який входить до структури російської нафтової компанії Роснефть та є одним із великих підприємств нафтопереробної галузі Поволжя.

Його номінальна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут та інші нафтопродукти для забезпечення внутрішнього ринку Росії.

Згодом з’явилася інформація про атаку на Куйбишевський НПЗ, розташований у Самарі. Він виробляє бензин, дизель, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються для забезпечення потреб армії та військово-промислового комплексу РФ.

Обсяг переробки становить близько 3,7 млн тонн нафти на рік.

За повідомленням аналітиків, на території підприємства спалахнула пожежа.

На тлі загрози застосування безпілотників у регіоні запроваджували тимчасові обмеження на роботу аеропорту Курумоч.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив атаку на регіон та повідомив про наявність пошкоджень, однак не уточнив, які саме об’єкти постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.