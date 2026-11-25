Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що серед країн НАТО триває дискусія щодо можливості збивати російські ракети над територією України. Однак наразі він не бачить готовності союзників до таких дій.

Про це глава польського оборонного відомства сказав у середу, 25 листопада, в коментарі RMF FM.

Чи готове НАТО збивати російські ракети над Україною

За його словами, союзники поки не демонструють достатньої рішучості щодо можливості збивати російські ракети над територією України.

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Це питання також прокоментував заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. Він заявив, що не може підтвердити відповідну ініціативу з боку Варшави.

Однак посадовець нагадав, що питання протидії російським повітряним об’єктам над територією України обговорювали кілька місяців тому.

– НАТО жодним чином не підтримує цього. Це (рішення, – Ред.) створює численні ускладнення, – сказав Томчик.

Він додав, що попередні переговори завершилися висновком, що така процедура “не розглядається”.

Агентство Bloomberg писало, Польща звернулася до країн НАТО з проханням розглянути можливість збивати над Україною російські ракети, які прямують у бік території Альянсу.

За даними джерел видання, переговори мали попередній характер, серед членів НАТО наразі немає одностайності щодо цієї ініціативи.

Пропозицію нібито представили 23 листопада під час зустрічі в Брюсселі. Частина країн Альянсу мала її підтримати, однак конкретні дії або можливий механізм реагування НАТО не обговорювалися.

Реалізація такого рішення потребувала б згоди України, зокрема щодо передавання попереджень і забезпечення союзникам доступу до українського повітряного простору. Вирішальне значення мала б також одностайна згода всіх країн НАТО.

Після зустрічі в Брюсселі НАТО вирішило направити до Польщі літак радіолокаційного виявлення та управління AWACS. Він відстежуватиме повітряну обстановку над східною частиною країни та допомагатиме виявляти потенційні загрози.

Нагадаємо, 20 листопада на території Польщі впали три російські об’єкти. За висновками слідчих, усі вони виявилися крилатими ракетами Х-101 російського виробництва.

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