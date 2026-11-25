Польща готується запровадити безпольотну зону вздовж східного кордону країни. Відповідне рішення може набути чинності вже наприкінці грудня або на початку січня.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє Interia.

Польща планує створити безпольотну зону на східному кордоні

За словами Томчика, обмеження на польоти діятимуть у вузькій смузі за кілька або кілька десятків кілометрів від східного кордону Польщі.

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Проєкт відповідної постанови вже передали на розгляд Урядової програмної групи. Очікується, що документ опрацюють упродовж найближчих тижнів.

– Нам потрібна безпольотна зона на східному кордоні нашої країни. Ми хочемо, щоб таке положення набуло чинності якомога швидше. Я оцінюю, що це буде можливо наприкінці грудня або на початку січня, – заявив Томчик.

Він пояснив, що запровадження безпольотної зони має спростити процедуру реагування польських військових на потенційні загрози з повітря.

Зокрема, пілоти винищувачів зможуть оперативніше ухвалювати рішення щодо знищення повітряних цілей, які порушують повітряний простір країни, зокрема з боку України.

За словами заступника міністра, входження об’єкта в безпольотну зону в поєднанні з іншими даними, серед яких висота, швидкість та радіолокаційна інформація, може стати підставою для його збиття.

Томчик також нагадав, що два місяці тому Польща переглянула процедури ідентифікації повітряних цілей. Зокрема, було скасовано вимогу щодо обов’язкового візуального підтвердження цілі. Натомість військові перейшли до її ідентифікації за сукупністю ознак.

Крім того, Варшава має намір закликати союзників по НАТО поширити аналогічні правила на весь східний фланг воєнного блоку.

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