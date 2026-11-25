Польща звернулася до союзників НАТО з проханням розглянути можливість перехоплення російських ракет над територією України, якщо вони прямують у бік країн Організації Північноатлантичного договору. Ініціатива пролунала після того, як минулого тижня на території Польщі впали три російські ракети.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела та заяви польських посадовців.

Польща просить НАТО вивчити можливість збиття ракет над Україною

За даними співрозмовників видання, Польща висунула ідею збивання російських ракет над Україною під час зустрічі послів країн-членів НАТО у Брюсселі в понеділок, 23 листопада.

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Деякі держави підтримали цю пропозицію, однак обговорення мало попередній характер, тому поки не було ухвалено жодного рішення.

Після засідання в НАТО оголосили, що розгорнуть в Польщі літак системи повітряного попередження та управління для моніторингу східного регіону країни, а також розглянуть можливість направлення додаткових ресурсів. Водночас потенційну відповідь НАТО з погляду необхідних ресурсів у Брюсселі детально не розглядали.

Позиція Польщі після падіння російських ракет

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що цілі, які наближаються до польського кордону, вже несуть безпосередню небезпеку.

— Ракета або безпілотник, що наближаються до нашого повітряного простору, вже становлять для нас пряму загрозу. Я вважаю, що збиття ракети над Україною на прохання України підпадатиме під визначення самооборони, — наголосив Сікорський.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що дискусія про перехоплення ракет до їхнього входу в повітряний простір НАТО триває вже давно.

За його словами, жодна країна не здатна реалізувати це самотужки, а серед союзників наразі є більша готовність обговорювати це питання, проте ще немає рішучості діяти.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив Москву в навмисній провокації, адже порушення повітряного простору сталося поблизу району, де тисячі міжнародних військовослужбовців проводили навчання.

Чому в НАТО вагаються, чи збивати ракети над Україною

Як зазначають у виданні, країни НАТО вагаються із пропозицією Польщі щодо збиття російських ракет над Україною з кількох причин. Серед них:

розширення оборонних дій НАТО на територію України потенційно може поставити союзників під загрозу прямої конфронтації з Росією та зробити НАТО стороною конфлікту — цю межу блок намагається не перетинати;

для ухвалення такого рішення потрібна згода всіх членів НАТО, якої наразі немає, а також координація з боку головнокомандувача Об’єднаних Збройних сил Альянсу;

перехоплення цілей вимагатиме від України надсилання попереджень та надання НАТО доступу до свого повітряного простору.

За інформацією видання, зростання кількості випадків саботажу в Європі та неодноразові порушення повітряного простору східних членів НАТО (Польщі, Румунії та країн Балтії) спонукають частину європейських посадовців закликати до більш рішучої реакції на дії Москви.

Падіння ракет у Польщі під час атаки РФ на Україну

Нагадаємо, вранці 20 листопада під час комбінованої масованої атаки РФ на Україну, коли ворог випустив до сотні ракет різних типів та близько 400 безпілотників, у Польщі пролунали вибухи.

У трьох населених пунктах на сході Польщі виявили уламки трьох російських крилатих ракет Х-101.

За попередніми даними Окружної прокуратури в Любліні, вони виготовлені у четвертому кварталі 2026 року в підмосковному місті Дубна.

Після інциденту Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Георгія Міхна та вручило йому дипломатичну ноту через порушення повітряного простору країни.

Згодом відбулося засідання Північноатлантичної ради, де оголосили пропозиції НАТО щодо допомоги Польщі через вторгнення російських ракет у повітряний простір країни.

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