Сполучені Штати змінили підхід до переговорів щодо завершення російсько-української війни після того, як Кремль не виявив значного інтересу до запропонованих економічних проєктів.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на п’ятьох обізнаних посадовців.

США відклали пропозиції економічних угод із Росією

За інформацією видання, американські перемовники Джаред Кушнер та Стів Віткофф повідомили європейським посадовцям, що корпоративні партнерства більше не є ключовою складовою пропозицій Вашингтона Москві.

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Протягом останніх місяців представники адміністрації Трампа пропонували низку проєктів післявоєнного економічного співробітництва з Росією.

Зокрема, йшлося про:

інвестиції американських компаній у російські нафтові проєкти;

інвестиції у підприємства з виробництва титану;

відновлення постачання російського газу трубопроводами до Європи.

У Вашингтоні розглядали ці пропозиції як фінансовий стимул для президента РФ Володимира Путіна, який міг би спонукати його припинити повномасштабну війну проти України.

За словами співрозмовників Financial Times, спочатку російські посадовці позитивно реагували на американські ініціативи, вважаючи перспективу укладення бізнес-угод способом утримати увагу Трампа.

Однак згодом Кремль втратив інтерес до цих пропозицій, оскільки продовжує наполягати на територіальних та інших поступках, які Київ вважає неприйнятними.

США змінили підхід до переговорів щодо завершення війни

За даними джерел видання, під час останнього раунду переговорів в Абу-Дабі на початку листопада російські представники не виявили значного інтересу до економічних угод. Натомість вони посилили свої вимоги.

Це, за словами співрозмовників Financial Times, дало американській стороні зрозуміти, що Путін не готовий пом’якшувати свою позицію в обмін на додаткові економічні домовленості.

Деякі американські посадовці також дійшли висновку, що у своєму прагненні перемогти у війні російський президент не керується бізнес-інтересами.

За словами одного зі співрозмовників видання, стратегія економічних угод відійшла на другий план, а США перейшли до більш традиційного переговорного підходу, зосередженого на принципі земля в обмін на мир.

Водночас джерело Financial Times, обізнане з позицією Путіна, стверджує, що очільник Кремля не має наміру погоджуватися на потенційну мирну угоду, яка не передбачатиме подальших територіальних поступок з боку України.

Нагадаємо, 23 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до чотиристоронніх переговорів за участю США, Європи та Росії щодо завершення війни вже 24 листопада.

Під час виступу перед німецьким парламентом у межах 72-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Берліні глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого проведення такої зустрічі.

За словами Зеленського, міжнародні партнери мають намір організувати переговори до Різдва, однак українська сторона сподівається, що зустріч відбудеться раніше.

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