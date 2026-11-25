Королівські ВПС Великої Британії (RAF) переміщують літаки до ангарів і захищених укриттів на ніч, щоб уберегти їх від можливих атак безпілотників.

Про це пише SkyNews у середу, 25 листопада.

ВПС Великої Британії посилюють захист бойових літаків від дронів

Також, імовірно, розглядаються плани зі встановлення протидронових сіток навколо бойових літаків, які залишаються на відкритих майданчиках, наприклад біля злітно-посадкових смуг або на авіабазах, де немає достатнього захисту.

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– Такі протидронові сітки є звичним явищем по всій Україні. Їх використовують для захисту військової техніки, об’єктів критичної інфраструктури та важливих автомобільних доріг від російських безпілотників, – пише видання.

Заходи, яких вживають Королівські ВПС, свідчать про те, що британські збройні сили посилюють оборону всередині країни на тлі зростання загроз.

У вівторок, 24 листопада, MI5 та Міністерство оборони попередили британські компанії, залучені до постачання військового обладнання Україні, про підвищений ризик диверсій з боку Росії.

Іран також підозрюють у підготовці атаки на авіабазу RAF Fairford у графстві Глостершир, яку використовують Військово-повітряні сили США.

Ця загроза змусила Пентагон евакуювати з авіабази бомбардувальники. Американці також перемістили бойові літаки з іншої британської авіабази на тлі повідомлень про ще одну загрозу з боку Ірану.

Інформація про заходи, яких вживають Королівські ВПС, з’явилася після того, як глава британських ВПС наголосив на важливості розосередження літаків на випадок збройного конфлікту. За його словами, такий рівень мобільності був звичним явищем за часів холодної війни.

Розміщення бойових літаків у різних місцях робить їх значно складнішою ціллю для противника, ніж у разі зосередження всієї авіації на кількох базах.

Нагадаємо, російський військовий корабель підозрюють у перешкоджанні роботі GPS. Через його дії навігаційні збої могли виникнути приблизно у 140 літаків, серед яких були рейси British Airways, Ryanair та EasyJet.

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