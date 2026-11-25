Вимоги Польщі щодо захисту національних фермерів і перевізників у контексті вступу України до Європейського Союзу, ймовірно, частково врахують. Однак такі обмеження діятимуть протягом певного періоду.

Про це Суспільному повідомило джерело в Європейському парламенті.

ЄС може урахувати вимоги польських фермерів

За словами співрозмовника, “у довгостроковій перспективі всі члени Європейського Союзу матимуть рівні права”.

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Він пояснив, що держави, які вже входять до ЄС, мають економічні побоювання щодо різних галузей. Так, після приєднання Польщі до Євросоюзу Німеччина та Франція намагалися запровадити низку заходів для захисту власних транспортних компаній.

– Важливо, що такі заходи завжди запроваджуються на певний час. Вони можуть бути частиною договору про вступ до Європейського Союзу, який передбачатиме так звані перехідні періоди, наприклад, для захисту певного ринку і, таким чином, стримування розширення присутності на ньому, скажімо, українського сектору. Але лише на певний час, – сказав співрозмовник.

Раніше польське видання RMF24 повідомило, що Європейська комісія переглянула переговорну позицію ЄС стосовно вступу України до Євросоюзу, частково задовольнивши вимоги Польщі щодо захисту фермерів і перевізників.

Зміни стосуються двох переговорних напрямів – сільського господарства і транспорту. Україна розраховує відкрити їх до кінця року.

Оновлені положення допускають обмеження доступу окремих українських сільськогосподарських товарів на європейський ринок.

Крім того, вони передбачають запровадження спеціальних правил щодо субсидування українських фермерських господарств і перехідного періоду для внутрішніх перевезень, які виконують іноземні перевізники.

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