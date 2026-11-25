У Смоленській області Росії знищено багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони. Цей об’єкт РФ використовувала для виявлення малопомітних цілей та крилатих ракет на відстані до 2,5 тис. км.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР знищило комплекс повітряно-космічної розвідки РФ

За інформацією ГУР МО України, оператори далекобійних засобів успішно уразили багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони (БРІК-ПКО), який розташовувався на території Смоленської області РФ.

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Російські війська використовували цей комплекс для моніторингу повітряного та космічного простору, щоб забезпечувати роботу систем протиповітряної та протиракетної оборони (ППО/ПРО).

Зокрема, знищений комплекс БРІК-ПКО був здатен виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю та крилаті ракети в радіусі 2,5 тис. км.

В українській воєнній розвідці наголосили, що робота зі знищення військових цілей держави-агресора Росії триває.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони України атакували військовий аеродром Саваслейка у Нижньогородській області РФ, уразивши щонайменше три винищувачі МіГ-31 та два Су-34.

Крім того, під ударом опинилися Сизранський та Куйбишевський нафтопереробні заводи компанії Роснефть у Самарській області на території Росії, де спалахнули пожежі.

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