Питання територій залишається основною перешкодою для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.

Про це американський перемовник Джаред Кушнер заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Джаред Кушнер про перешкоду для завершення війни в Україні

За словами Джареда Кушнера, саме територіальне питання наразі гальмує переговорний процес щодо завершення російсько-української війни.

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Такого висновку він та спеціальний посланник президента США Стів Віткофф дійшли після тривалих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Остання їхня зустріч відбулася 12 листопада в Москві.

На думку американського перемовника, для просування мирного процесу сторонам необхідно спочатку узгодити післявоєнну систему безпеки, а вже після цього переходити до обговорення територіальних поступок.

Джаред Кушнер також розкритикував позицію України щодо гарантій безпеки. За його словами, Київ прагне отримати конкретніші зобов’язання від партнерів, ніж ті, що передбачені статтею 5 Північноатлантичного договору.

— Формулювання статті 5 договору НАТО — це золотий стандарт. Якщо країна отримує таку гарантію від інших держав, не будучи членом НАТО, то це вже дуже значний крок уперед, — зазначив він.

Джаред Кушнер також заявив, що Сполучені Штати не зможуть надати Україні чіткіших зобов’язань у сфері безпеки, ніж ті, що діють між державами-членами НАТО.

Нагадаємо, 24 листопада президент України Володимир Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад заявив, що добровільний вихід українських військ із Донбасу означатиме програш у війні.

Глава держави уточнив, що йдеться не про відступ під час бойових дій, а про свідоме рішення залишити українську територію.

Зеленський також наголосив, що жодні гарантії безпеки не виключають ризику подальших територіальних вимог з боку Росії після добровільного передання їй частини українських земель.

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