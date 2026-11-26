У відносинах між РФ та Північною Кореєю виникла напруга. Наслідком стало призупинення Кім Чен Ином військової допомоги Росії.

КНДР призупинила допомогу Росії

Як повідомляє ГУР, напруженість у відносинах між Росією та КНДР виникла у жовтні після заяви заступника глави російського МЗС Андрія Руденка про наміри Кремля в майбутньому сприяти деескалації відносин між Північною та Південною Кореями.

Така позиція Москви викликала обурення у Пхеньяні.

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Наприкінці жовтня міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі заявила, що подібні висловлювання не відповідають характеру союзницьких відносин між державами, та зажадала від Москви пояснень щодо її політики стосовно Південної Кореї.

Крім того, очільниця північнокорейського МЗС оголосила про тимчасове призупинення військової підтримки РФ. За наявними даними, відповідне рішення особисто ухвалив Кім Чен Ин.

Зокрема, Пхеньян:

заборонив російським військово-транспортним літакам використовувати повітряний простір КНДР;

призупинив постачання балістичних ракет KN-23;

відклав передання чергової партії артилерійських боєприпасів.

Також Північна Корея наразі стримує реалізацію запиту Москви щодо збільшення чисельності північнокорейського військового контингенту на території РФ із 8,5 тис. до 50 тис. військовослужбовців.

Водночас раніше розгорнуті підрозділи армії КНДР продовжують перебувати на території Курської області. Крім того, у Воронезькій області діє північнокорейський ракетний підрозділ, який Росія залучає до ударів по Україні.

Як зазначає ГУР, поглибленню військової співпраці Москви та Пхеньяна перешкоджають також низький рівень оперативної сумісності військ, мовний бар’єр, нестача перекладачів та проблеми з логістичним забезпеченням.

Ще одним чинником є зневажливе ставлення російського військового командування до північнокорейських військовослужбовців, яких у РФ вважають політично нав’язаним тягарем.

Суттєвим стримувальним фактором стали й значні втрати контингенту КНДР у боях проти Сил оборони України на Курщині.

За оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, загальні втрати північнокорейських військових становлять 7 058 осіб, із яких 2 251 – безповоротні втрати, решта – поранені.

Водночас Росія залишається зацікавленою у подальшому постачанні північнокорейського озброєння та його компонентів. Натомість Пхеньян розраховує отримувати від Москви обладнання, сировину, технології та фінансові ресурси, а також здобувати досвід ведення сучасної війни.

Ще 7 вересня 2026 року Росія та КНДР провели церемонію відкриття автомобільного мосту через річку Туманну, який має стати важливим логістичним вузлом між двома країнами.

Однак на тлі дипломатичних розбіжностей та проблем військової взаємодії подальше розширення військової співпраці Москви та Пхеньяна наразі загальмувалося.

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