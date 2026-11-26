Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив на необхідності погодити наступний багаторічний бюджет Європейського Союзу до кінця 2026 року.

Про це чиновник заявив журналістам 26 листопада перед початком спеціального засідання Європейської ради у Брюсселі.

Кошта закликав лідерів ЄС погодити семирічний бюджет до кінця року

За словами президента Європейської ради, обговорення та затвердження наступного довгострокового бюджету Євросоюзу є головним питанням порядку денного спеціального засідання.

Зараз дивляться

– Нам потрібен довгостроковий бюджет, який дозволить фінансувати наші ключові пріоритети. Ми повинні підтримати наших фермерів, наші міста й регіони, інвестувати більше в безпеку та оборону, підвищити конкурентоспроможність, а також виправдати очікування наших громадян, – зазначив Кошта.

Водночас він наголосив, що розмір національних внесків держав-членів до спільного бюджету має залишатися на розумному рівні.

За словами Кошти, метою зустрічі є наближення лідерів держав-членів ЄС до досягнення домовленостей щодо трьох основних питань:

загального обсягу багаторічного бюджету ЄС;

розподілу фінансування між пріоритетними напрямами;

узгодження збалансованого та ефективного набору нових власних джерел доходів Євросоюзу. Президент Європейської ради наголосив, що домовленості щодо наступного довгострокового бюджету необхідно досягти до кінця 2026 року. Оскільки для затвердження документа потрібна одностайність держав-членів ЄС, Кошта закликав учасників засідання до конструктивного діалогу та готовності йти на компроміси. Нагадаємо, 25 листопада Європейський парламент остаточно затвердив бюджет Європейського Союзу на 2027 рік. Документ передбачає €199,7 млрд фінансових зобов’язань та €211,5 млрд платежів. Окремо у бюджеті закладено €650 млн на обслуговування боргу за кредитом на підтримку України. Крім того, під час бюджетних переговорів Європарламент домігся виділення додаткових €300 млн на фінансування пріоритетних напрямів, серед яких наукові дослідження, енергетична та транспортна інфраструктура, безпека і гуманітарна допомога. Читайте також Мерц ставить ультиматум ЄС: підтримка України є умовою для бюджету

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.