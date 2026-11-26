Лідери Європейського Союзу обговорюють надання Україні нового кредиту обсягом €45 млрд на 2027 рік. Наразі необхідно переконати три країни ЄС – Угорщину, Словаччину та Чехію – долучитися до фінансування. Остаточну домовленість із цього питання можуть досягти на наступному саміті Європейської ради у грудні.

Про це пише Європейська правда з посиланням на джерела у Брюсселі.

Саміт у Брюсселі 26-27 листопада: що відомо

На нинішньому саміті не очікується й остаточного погодження загальних параметрів наступного довгострокового бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки.

Зараз дивляться

За підсумками консультацій учасники переговорів можуть напрацювати оновлений компромісний варіант. Саме він має стати підґрунтям для подальшого обговорення під час грудневого саміту лідерів ЄС.

Під час пленарного засідання Європейської ради 26 листопада керівники країн Євросоюзу розглянули питання майбутнього довгострокового бюджету та фінансування України. Після завершення обговорення президент Європейської ради Антоніу Кошта перейшов до окремих консультацій із групами лідерів держав.

Спочатку відбулася майже двогодинна зустріч із представниками “ощадливої сімки”. До цієї групи належать Німеччина, Нідерланди, Австрія, Данія, Швеція, Фінляндія та Бельгія. Ці країни наполягають на тому, щоб національні внески до бюджету Євросоюзу не зростали надмірно.

Після цього розпочалися переговори з “друзями згуртованості” – об’єднанням 17 країн ЄС, які виступають за збереження нинішніх обсягів фінансування з європейського бюджету.

Кредит для України буде погоджений у грудні

Учасники саміту розглядають питання нового кредиту Україні на €45 млрд у 2027 році. Для його погодження поки необхідно отримати згоду трьох держав Євросоюзу – Угорщини, Словаччини та Чехії.

– Існують розбіжності в поглядах на те, як до цього підійти. Але це, безумовно, те питання, щодо якого всі знають, що воно має бути врегульоване до кінця року, оскільки це потреби України на 2027 рік, які нам необхідно покрити, – повідомило джерело.

У Євросоюзі вважають, що поділ кредиту на військову та бюджетну частини може сприяти залученню до фінансування всіх 27 держав-членів.

При цьому не передбачається створення двох самостійних позик. Запропонований підхід дозволить окремим країнам спрямовувати кошти на невійськові потреби в межах спільного кредиту.

Питання надання Україні нової позики можуть винести на розгляд наступного засідання Європейської ради, яке заплановане на 17-18 грудня у Брюсселі. До цієї дати Євросоюз продовжить консультації з країнами-членами щодо умов фінансування.

Ще одним напрямом переговорів залишається фінансова підтримка України в межах наступного довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

Антоніу Кошта пропонує передбачити спеціальний механізм, який забезпечуватиме виплату відсотків за кредитами Україні. Він має доповнити запропонований Європейською комісією резерв для України обсягом €100 млрд (Ukraine Reserve).

– Спочатку це планувалося в межах цих 100 млрд. Але тепер Кошта хоче винести це понад цю суму. Тож потрібно мати спеціальний механізм, – пояснив інший співрозмовник.

Нагадаємо, 18 листопада Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, що передбачає надання Україні додаткового фінансування обсягом до €45 млрд у 2027 році.

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