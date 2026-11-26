Спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер високо оцінив підготовку російського диктатора Володимира Путіна до переговорів, назвавши його гросмейстером політики та історичною постаттю.

Про це американський переговорник Джаред Кушнер заявив в інтерв’ю подкасту MD MEETS генерального директора медіагрупи Axel Springer Матіаса Дьопфнера.

Джаред Кушнер назвав Путіна гросмейстером політики

Розповідаючи про особисті враження від переговорів із Володимиром Путіним, Джаред Кушнер відзначив підготовленість російського диктатора до зустрічей.

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— Президент Путін приходить на ці розмови дуже добре організованим. Можна схвалювати те, що він зробив, а можна засуджувати. Але він, безумовно, гросмейстер політики. Він історична постать, — сказав Кушнер.

За його словами, під час переговорів очільник Кремля робить багато нотаток, після чого дуже точно формулює свої думки.

На запитання, чи справді Путін прагне миру, американський перемовник відповів ствердно, однак зауважив, що ключовим залишається питання умов завершення війни.

У цьому ж інтерв’ю американський спецпосланець визнав, що переговори щодо територій фактично зайшли у глухий кут. Саме тому американська сторона прагне спочатку узгодити післявоєнну систему безпеки, а вже потім переходити до обговорення можливих територіальних поступок.

Водночас, пояснюючи повільний прогрес переговорів, Джаред Кушнер послався на заяви Москви про нібито атаку України на одну з резиденцій Путіна наприкінці грудня 2025 року.

Україна тоді відкинула ці звинувачення, назвавши їх типовою російською брехнею. За інформацією The Wall Street Journal, американські спецслужби також дійшли висновку, що Україна не атакувала резиденцію Путіна.

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