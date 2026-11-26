Росія не має наміру відступати від власних національних інтересів у відповідь на заклики ЄС до енергетичного перемир’я на зиму. У Кремлі заявили, що Москва нікому нічого не винна.

Про це повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

У Кремлі відкинули заклики ЄС до енергетичного перемир’я

– Росія нічого не винна. Росія має забезпечити свої національні інтереси. І, звичайно, з такими ультиматумами претендувати на роль посередників чи роль учасників переговорів про регулювання дуже складно, – сказав він.

Дмитро Пєсков зазначив, що такі заклики підтверджують “обґрунтованість побоювань” Москви щодо здатності європейських країн займати конструктивну позицію та сприяти мирному врегулюванню.

Зараз дивляться

За словами речника Путіна, представники Євросоюзу погоджуються на запрошення відвідати Москву, однак “поки що ясності це не вносить”.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія повинна погодитися на два формати перемир’я.

Перший із них передбачає припинення ударів по енергетичній інфраструктурі на зимовий період. Другий має гарантувати безпечне перевезення продовольства Чорним морем.

Фон дер Ляєн наголосила, що досягнення таких домовленостей продемонструє, чи готовий Кремль підкріплювати свої заяви про переговори конкретними діями.

За словами голови Єврокомісії, Європа долучиться до наступного раунду переговорів щодо України.

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