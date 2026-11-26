Уночі проти 26 листопада пролунали численні вибухи у Невинномиську, що у Ставропольському краї РФ.

Про це повідомляє OSINT-канал ASTRA.

Атака на Невинномиську ДРЕС 26 листопада: що відомо

Місцеві жителі повідомляли про понад 30 вибухів та активну роботу російської протиповітряної оборони.

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Після атаки на території промислової зони спалахнула масштабна пожежа. На місці працюють екстрені служби.

Спочатку в соціальних мережах повідомляли про атаку на хімічне підприємство Невинномиський Азот.

Однак за результатами аналізу відеозаписів із камер спостереження OSINT-аналітик ASTRA встановив, що під ударом опинилася Невинномиська ДРЕС.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив атаку безпілотників на промислову зону Невинномиська, однак не уточнив, які саме підприємства зазнали пошкоджень.

Що відомо про Невинномиську ДРЕС

Невинномиська ДРЕС — велика газова теплова електростанція федерального значення, яка входить до структури російської компанії ЕЛ5-Енерго.

Підприємство є одним із ключових об’єктів енергетичної інфраструктури Північного Кавказу та забезпечує електроенергією південні регіони Росії.

Що відомо про Невинномиський Азот

Одним із найбільших споживачів електроенергії Невинномиської ДРЕС є хімічне підприємство Невинномиський Азот, яке входить до групи ЄвроХім.

За інформацією ASTRA, завод постачає компоненти для виробництва вибухових речовин, які використовує російський військово-промисловий комплекс.

Нагадаємо, уночі проти 16 травня 2026 року ударні безпілотники вже атакували хімічне підприємство Невинномиський Азот у Ставропольському краї РФ. Тоді на території заводу спалахнула пожежа, яку підтвердили OSINT-аналітики ASTRA після аналізу відеозаписів очевидців.

Підприємство неодноразово зазнавало атак упродовж 2025 та 2026 років. Зокрема, після удару безпілотників 14 червня 2025 року роботу заводу довелося зупинити через пошкодження.

За даними Reuters, Невинномиський Азот та Новомосковський Азот упродовж 2022–2024 років постачали десятки тисяч тонн хімічної сировини російському підприємству, залученому до виробництва вибухових речовин для боєприпасів.

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